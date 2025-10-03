〈ドジャース佐々木朗希“中継ぎ転向”決断の真相「2つの選択肢があるよ、と言われて…かなり悩みました」「先発にこだわるよりも…」《本人が語る》〉から続く

10月2日、シンシナティ・レッズとのワイルドカード第2戦の9回に登板し、2奪三振の好投を見せたドジャース・佐々木朗希。チームのディビジョン・シリーズ進出に“クローザー”として貢献した。最高の舞台のマウンドに上がるまで、ケガによる離脱とリハビリ調整で苦しんだメジャー1年目。節目節目で独占インタビューに応じてきた「週刊文春」の記事より、本人の言葉でその足跡を振り返る。

開幕戦は「いい緊張感で投げられた」

「今までの開幕とはまた違った緊張感でした。日本にいたときは、これで打たれたらどうしよう、とかネガティブな緊張感が大きかったんですが、今回は違った。国際大会のような、いい緊張感の中で投げられました」（「週刊文春 電子版」2025年3月26日配信）

3月19日、メジャー1年目にして東京ドームでの開幕カードで初先発。緊張していたかを問われると、本人の口から飛び出したのは、日本との違いだった。

日本時代を「ネガティブな緊張感が大きかった」と表現した佐々木。振り返れば、プロ入りが注目された大船渡高校時代、3年夏の岩手県大会決勝で登板しなかったことが大きな話題に。その後ドラフト会議では4球団競合でロッテに入団。160km超を投じる右腕にはプロ入り後も注目が集まり続けた。その重圧から解放してくれた空間こそ、WBCなどの国際大会やメジャーリーグのマウンドだった。



先輩に頼らず「自分で解決していくしかない」

「今自分が直面しているピッチングに関する問題は、ドジャースに来たから生じたものではなくて、日本にいても、同じように悩み、苦しんでいたと思う。そこをお二人に頼ってもしょうがない。自分で解決していくしかないので」（「週刊文春 電子版」2025年4月24日配信）

シーズンに入ってから2度目のインタビューが行われた4月は、苦境の真っ只中。3月29日のタイガース戦は2回途中、4月5日のフィリーズ戦は5回途中で降板。いずれも勝敗はつかず、同12日のカブス戦では5回を投げきったが、打線の援護なく負け投手となっていた。先輩2人からのアドバイスについて尋ねると、「もちろん、聞けばなんでも教えてくれると思います」と人柄に敬意を払いつつ、あくまで自分で解決する問題とキッパリ明言。もがきながら、自身の課題と向き合った。

一番大事な時期に間に合えば

「2度のブルペンでも順調に投げられたので、このまま行けば8月中にマイナーでのリハビリ登板ができるかなと思っています。一番大事な時期、ポストシーズンに間に合えばと」（「週刊文春 電子版」2025年7月23日配信）

5月9日のダイヤモンドバックス戦に登板後、右肩の痛みを訴えた佐々木。医師の診断結果は「インピンジメント症候群」。直後に故障者リスト入りして以降、治療とリハビリに専念してきた。復帰に向けて調整中だった7月に語られたロードマップは、その後想定していた通り実行された。実は、7月のインタビュー時には笑顔も多く見られ、復活に向けて順調な様子をうかがわせていた。

どんな役割でも最高の舞台を経験したい

「中学時代は抑え投手でしたが、高校時代もプロに入ってからも1度も中継ぎの経験はないので、かなり迷いました。でも、その日のうちに『中継ぎで行きます』と返事をした。先発にこだわってポストシーズンで登板ゼロに終わるよりも、どんな役割でも最高の舞台を経験したいという気持ちがありました。加えて、当然チームに貢献したいという思いもあった」（「週刊文春 電子版」2025年9月18日配信）

8月14日に3Aで97日ぶりに実戦復帰した佐々木。その後、3試合に登板したが、持ち味の剛速球はすっかり影を潜めていた。ところが、9月9日、5度目のリハビリ登板で見違えるような姿を見せた。直後の11日には、編成本部長のフリードマン氏、GMのゴームズ氏と話し合いを行った。来季以降の先発を前提としたうえで、9月末からのポストシーズンに向けて、中継ぎでの起用はどうか、という選択肢が示されたという。

有限実行のピッチング

佐々木は配置転換に悩みながらも、中継ぎ転向を決断。メジャー復帰前に行われたこのインタビューで、投手として「最高の舞台を経験したい」という気持ちも明かしていた。この言葉通り、最高の舞台でチームに貢献している。

