動画配信プラットフォーム”TikTok”で今夜、人気クリエイターらが能登の復興を後押ししようと生配信を行います。

石川県庁を訪れた出演者が意気込みを語るとともに、義援金を贈りました。

TikTokを運営するTikTok Japanは、5月から「TikTok LIVE Local Love in 石川」と題して、人気クリエイターと共に輪島市の白米千枚田や輪島大祭の現場を訪れ配信活動をしてきました。

そして3日夜、これまでの活動成果を披露するため生配信を行います。

生配信で能登の魅力を発信

「能登の新米にあうゴハンのお供対決」などの企画を通じて、石川の魅力を語り尽くします。

県庁を訪れたクリエイター6人と、県観光大使を務める元プロレスラーの武藤敬司さんは、生配信を前に意気込みを語りました。

武藤敬司さん「滑舌も長州力ばりに上手くいかないかもしれないが、一生懸命頑張る」

あきとんとんさん「これまで培ってきたインフルエンス力を全部出し切って石川を盛り上げる」

また、TikTok Japanから災害復興の義援金として、県に100万円が贈られました。

生配信は３日夜7時から始まります。