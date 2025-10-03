沢尻エリカ『Mgirl』で“美背中”ショット披露 カバーストーリーは木村拓哉が飾る
写真家で映画監督の蜷川実花氏が編集長を務めるビジュアルマガジン『Mgirl』（MATOI PUBLISHING）最新号N°37（2025-26AW）が、10月24日に発売される。映画『ヘルタースケルター』以来の盟友である俳優・沢尻エリカが登場し、蜷川撮影による“美背中”全開のグラビアを披露する。
【写真】太ももあらわなミニスカ美脚ショットの沢尻エリカ
今年1月、京都で行われた蜷川氏の大型展覧会「蜷川実花展 with EiM」に沢尻が来場した動画がSNSで拡散され、久々の再共演が話題に。今回の撮影では背景をシンプルに抑え、スタイリストやヘアメークには国内外で活躍するトップクリエイティブチームを起用。「今」の沢尻の姿を鮮明に切り取ったページに仕上がっている。
また、今号のカバーストーリーは木村拓哉。蜷川氏と何度も撮影を重ねてきた木村だが、ロングファッションストーリーは今回が初。12ページにわたる写真集スタイルで、映画の世界を思わせる4種類の大規模美術セットを用意。木村の強さと意志を映し出す渾身のシューティングとなった。
さらに、インフルエンサーで歌手・モデルとしても活躍するしなこが『Mgirl』に初登場。『Blue Box Cafe by Natsuko Shoji』を監修し高い評価を受けたシェフ・庄司夏子との対談、蜷川氏の最新展覧会情報なども掲載される。
