10月中に参加できるPonta関連のキャンペーンで、9月以降にスタートしたキャンペーンをまとめてご紹介する。

10月に参加できるPonta関連のキャンペーンを紹介すると、リアル店舗ではローソンの買い物でPontaポイントを提示すると抽選で最大3000ポイント還元、ローソンストア100で対象商品を購入するとボーナスポイントをプレゼントなどがある。

オンラインのキャンペーンでは、「Ponta」アプリのアイコンをタップしてランクを確認すると抽選で最大5000ポイントするほか、リクルートポイントをPontaポイントに交換すると、通常還元されるPontaポイントに加えてau PAY マーケット限定ポイントが還元されるなど、多数のキャンペーンが行われている。

10月に参加できる「Ponta」関連キャンペーン キャンペーン期間 特典 9月24日～10月7日 クイズ正解者の中から抽選で5名にPontaのぬいぐるみをプレゼント 10月1日～10月26日 200ポイントで抽選に参加すると、「ワンピーススクラッチくじ ラッキートライ12」333枚が1名に当たる 9月24日～10月28日 トラベロカの新規会員登録とアプリ新規ダウンロードで200ポイント 10月1日～10月31日 Pontaカードを提示してアルビスで2000円以上買い物をすると抽選で最大5000ポイント還元 10月1日～10月31日 買っトク！Pontaで買っトク！ロス撲滅福袋を購入すると、300ポイントプレゼント 10月1日～10月31日 Pontaアプリから3個以上のアンケートに答えてポイント加算すると、抽選で100名に1000ポイントプレゼント 10月1日～10月31日 Pontaアプリのランクアイコンをタップしてランクを確認すると、抽選で最大5000ポイントプレゼント 10月1日～10月31日 Pontaポイントを「ロトPonta」と交換すると、1等7万7777ポイントを1名にプレゼント 10月1日～10月31日 「ローソンストア100」で対象商品を購入するとボーナスポイント還元 10月1日～10月31日 レシート投稿で最大5000ポイント還元（9月30日までにレシート de Pontaに登録した会員限定） 10月1日～10月31日 リクルートポイントをPontaポイントに交換すると、au Payマーケット限定ポイントを+1倍還元 9月12日～10月31日 ローソンの買い物でPontaカードを提示すると、抽選で最大3000ポイント還元 10月1日～10月31日 WINTICKETとPonta会員IDを連携してチャージすると、抽選で1等最大1万5000ポイントをプレゼント 9月1日～10月31日 ドトールグループの店舗に10回来店すると、もれなく1000ポイントプレゼント 9月1日～10月31日 タカシマヤの通信販売で対象のおせち料理を購入すると、最大で660ポイントをプレゼント