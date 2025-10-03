¤â¤·¤âLienel¤¬¤ªº×¤ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡ØÄ¶ÀäSUMMER¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
6¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×Lienel¤¬¡¢HOMINIS¤Ë2²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡£
º£²ó¤Ï¡¢8·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿6th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÄ¶ÀäSUMMER¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤ÎÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´é¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡½¡½¡ØÄ¶ÀäSUMMER¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â²¬¡Ö²Æ¤ò¤°¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ä¤¤¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿²Î»ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê²Î»ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¹â²¬¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Ë§²ìÉ¢ÅÍ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤å¤¦¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡ã¸Õ±»¡ª¡ä¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ...¡×
Ë§²ì¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×
¹â²¬¡Ö¥ª¥ì¡¢¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥È¹¥¤¡×
¶áÆ£¡ÖËÍ¤Ï²Æ¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡ãÄ¶¤¢¤Ä¤¤ÍÏ¤±¤½¤¦¡ä¤È¤«¡×
¹â·¬¡ÖËÍ¤Ï½ÉÂê¤ò¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡ã½ÉÂê¤â¤É¤Ã¤«¹Ô¤±¡ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¡ãÌÀÆü¤Ï¤ä¤ë¤Ã¤Æ Ä¶Ä¶¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡ä¤ÏËÍ¤À¤·¤Í¡×
¶áÆ£¡ÖÍþ¶õ¤âÎä¤ä¤·Ãæ²Ú»Ï¤á¤½¤¦¤À¤·...¡×
¿¹ÅÄ¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡ãÎä¤ä¤·Ãæ²Ú»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ä¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡×
Lienel¡Ö(Çú¾Ð)¡×
¹â²¬¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇLien(Lienel¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à)¤È³Ú¤·¤á¤ë1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ¶ÀäSUMMER¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ì¡×Music Video ¡ÁÇß±«ver.¡Á¤âÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í
¹â²¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¤è¤Í¡×
Ë§²ì¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Ï¤·¤ã¤®²ó¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢³°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍçÂ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤¿¤ê¡¢Ìîµå¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤ê...ÉáÄÌ¤ËµÙ·Æ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¶áÆ£¡Ö¤¢¤È¡¢¥ß¥í¤Î¡ãÀ¸²´éÚ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í ¿©ºà¤ÏÂ¨ÎäÂ¢¸Ë¡ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²´éÚ¤ò²ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ß¥í¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ð¥¿¥ó¤ÈÊÄ¤á¤¿¸å¤Ë¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¡ãÂ¨ÎäÂ¢¸Ë¡ä¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤¬¥ª¥â¥í¤¹¤®¤Æ...¡×
¹â²¬¡Ö¿¿´é¤Ç²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ä¥Ü¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¶áÆ£¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¥Æ¥¤¥¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¾¾Ð¤¤¤Î¤ä¤Ä¤Ç¡×
¿¹ÅÄ¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡½¡½Â¾¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ØTokyo Mellow Night¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê1¶Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ë§²ì¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¶Ê¤Ç...¡×
¹â²¬¡ÖÁ°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤³Ú¶Ê¡ØLove Me Madly¡Ù¤È¤«¡Øºá¤ÈÈ³¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤À¤±¤É¡¢É½Âê¤Ë¤â¹ç¤¦¤°¤é¤¤Lienel¤é¤·¤¤¶Ê¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÔ²ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡ØAMAZING WORLD¡Ù¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í
¶áÆ£¡Ö¡ØAMAZING WORLD¡Ù¤ÏLien¤Ë¸þ¤±¤¿±þ±ç²Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢±þ±ç²Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢²Î¤Ã¤Á¤ã¤¦1¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£²Æ¤Ã¤Ý¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÄÌ³Ø¡¦ÄÌ¶ÐÅÓÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢½é²ó¸ÂÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¤Ç¤Ï¡¢´ÖÁÕ¤Î±þ±ç¤Î¤È¤³¤í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ×¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î°ì¸À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÇã¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡ØÄ¶ÀäSUMMER¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¼ÁÌä¤â¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥Ó¤Î²Î»ì¡ã¤ª´ê¤¤¤ª´ê¤¤ ¤É¤Ã¤«¹Ô¤³¤¦¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¼¤ÒÎÙ¤Î¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏË§²ì¤µ¤ó¤«¤é¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡ª
Ë§²ì¡ÖÊÌ¤Ë°¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íþ¶õ¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¹â·¬¡Ö¤ä¤Ð¡×
Ë§²ì¡ÖÆÃ¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Íþ¶õ¤È¥ß¥í¤ÈËÍ¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤µ¤Í¤¬"¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª"¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Íþ¶õ¤¬ÊÄ¤¸¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ...
¹â·¬¡Ö¤¨¤°¤¤(¾Ð)¡×
¹â²¬¡Ö¤Ç¡¢²¶¤é¤¬"¤¨¡©¤¨¡©"¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÍþ¶õ¤¬"¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡©"¤Ã¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ...¡×
¶áÆ£¡ÖÇò¡¹¤·¤¤¤Ê(¾Ð)¡×
¿¹ÅÄ¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ËÍ¤¢¤ó¤Þ¤ê¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤¦¥Þ¥¸¤Ç²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¶áÆ£¡Ö¤ê¤Ã¤¯¤Þ¥â¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×
¿¹ÅÄ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½(¾Ð)¡£¤Ç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¹â·¬¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò...
¿¹ÅÄ¡Ö¤¦¡¼¤ó...¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¹â·¬¡ÖÊ¸¶ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ª´ê¤¤¤Í¡ª¡×
¿¹ÅÄ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤µ¤Í¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢²¶¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤â¡ª¡×
¹â·¬¡Ö¤¤¤ä¡¢Í¶¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¿¹ÅÄ¡Ö¤Þ¤¢¤Í¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÇã¤¤Êª¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¡ª¡×
¹â·¬¡ÖËÍ¤«¤é¤½¤¦¤»...¤¦¡¼¤ó¡¢¥Þ¥¸¤Ç»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç1²ó¤âÍ·¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£...ÃçÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¹â²¬¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Õ¥©¥í¡¼Æþ¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¹â·¬¡Ö¤¢¡¢¤¢¤ì¤À¡ª¥ê¥Ï¤È¤«¤Ç¡¢²¶¤¬¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¤Ö¤É¤¦¥°¥ß¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤è¤¦¤ï¤«¤é¤ó½Â¤¤¤»¤ó¤Ù¤¤¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤µ¤Î°ã¤¤Åª¤Ë1¸Ä¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡×
¹â·¬¡Ö¤Þ¤¢¡¢Ì£¤Î¹¥¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤ë¾å¤ÇÁ´ÉôµÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£...¤á¤Ã¤Á¤ã¿ÆÍ§¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¹â²¬¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤ä¤Í¤ó(¾Ð)¡×
ÉðÅÄ¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Ãç°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¼¤á¤Æ(¾Ð)¡×
Lienel¡Ö(Çú¾Ð)¡×
ÉðÅÄ¡Ö½ÙÂÀ¤Ï...¤½¤ó¤Ê·ù¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¶¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¶áÆ£¡Ö¤¢¤Î¡ª¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢YouTube¤Î´ë²è¡ØÉðÅÄ²¦¡Ù¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¹á¿å¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×
¹â·¬¡Ö5¤«·îÁ°¤È¤«¤À¤è¤Í¡©¡×
¶áÆ£¡Ö¤½¤ì¤ò¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Çã¤¤Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤¢¡¢¤¸¤ã¤¢9·î18Æü¤Ë...¡×
¶áÆ£¡ÖÃÂ¥×¥ì¤È°ì½ï¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¿Æ¤òÀâÆÀ¤·¤Þ¤¹¡×
¹â²¬¡ÖµÞ¤Ë¹â¹»À¸¤¸¤ã¤ó¡×
¹â·¬¡ÖÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤À¤±¤É¤Í¡×
¶áÆ£¡Ö¥ß¥í¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤¹¤´¤¤¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÆâÍÆ¤È¤«ÌÌÇò¤¤Æ°²è¤ò¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£"¸«¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ°²è¡¢ÁÏÀ¤¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª"¤È¤«¸À¤Ã¤Æ...¡×
Lienel¡Ö(Çú¾Ð)¡×
¹â²¬¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°Á÷¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¹â·¬¡Ö²¶¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÇÊÖ¿®¤¹¤ë¤è¡×
¹â²¬¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤µ¤Í¤ÈÁÏÀ¤¤ÏÊÖ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¶áÆ£¡Ö²¶¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤è¡×
¿¹ÅÄ¡Ö¤¨¡¢Ä¹²¡¤·¤Î¤¤¤¤¤Í²¡¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï¤¢¤ë¤è¡ª¡×
¶áÆ£¡Ö¤ê¤¯¤È¤Ï¤¬¤Ï¡¢¤Þ¤¸¤Ç(ÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í)¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
Ë§²ì¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÊÖ¿®¤·¤Ê¤¤¤«¤â¡×
¶áÆ£¡Ö¤¢¤ì¤Î²¿¤¬º¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÄÌÃÎ¤¬¥Ö¡¼¥Ö¡¼¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥ß¥í¤¬³¤³°¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤Æ°²è¤È¤«Á÷¤Ã¤Æ¤¤Æ...¤½¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤â¤Í¤§¤Ê¤¢¤Ã¤ÆÅöÊ¬¥¹¥Þ¥Û¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤½¤Î´Ö¤Ë»Å»ö¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥ß¥í¤Î¤»¤¤¤Ç³ÎÇ§¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Ì²¤¤»þ¤Ë¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë...¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢¤â¤¦¿²¤ëÂÎÀ©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢²¶¡¢¿²¤ë´¶¤¸½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë"¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤³¤ì¥¨¥°¤¤¤ï"¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤¤Æ...¡×
¹â²¬¡Ö30Ê¬¤°¤é¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡×
¹â·¬¡Ö¤â¤¦ÅÅÏÃ¤·¤í¤è(¾Ð)¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤·¤«¤âÆâÍÆ¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤(¾Ð)¡×
¹â²¬¡Ö2¿Í¤Î¥Î¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤Î¥Î¥ê¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×
¹â·¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥ª¥â¥í¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê(¾Ð)¡×
¿¹ÅÄ¡Ö¤¦¤ó¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë(¾Ð)¡×
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¹â²¬¤µ¤ó¤«¤éË§²ì¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¡ª
¹â²¬¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢2¸Ä¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×
Ë§²ì¡Ö2¸Ä¡©¡ª(¾Ð)¡×
¹â·¬¡Ö¤Þ¤º¡¢1¤Ä¤Ï¥¤¥«¤ò»«¤¤¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¤Çµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë...¡×
¶áÆ£¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×
¹â²¬¡Ö¤¢¤Î¡Á...¤Ï¤¬¤·¤å¡¼¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»ö¾ð...¡×
Lienel¡Ö(Çú¾Ð)¡×
¹â²¬¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢5¿Í¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤Ï¤¬¤·¤å¡¼¤¬1¡Á2¤«·îÁ°¤°¤é¤¤¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â"¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤"¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î2½µ´Ö¸å¤°¤é¤¤¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç"¤¨¡¢¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤É¤Ã¤Á¡©"¤Ã¤Æ¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤½¤ì¤³¤½Çß±«ver¤ÎMV¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤«¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡×
¹â²¬¡Ö¤½¤¦¡ª¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¡×
¶áÆ£¡Ö¤·¤«¤â¼ñÌ£¤¬¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼²°½ä¤ê¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¹â·¬¡Ö²¶¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤¿¤è¡¢¤É¤Ã¤«¤Î¥«¥Õ¥§¡×
¡½¡½Ë§²ì¤µ¤ó¡¢¸À¤ï¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤¬È¿ÏÀ¤Ï¡©
Ë§²ì¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦...¡£¸«¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢²¶¤Ï¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...¡×
¹â²¬¡Ö¤ó¡©¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¡©¡×
Ë§²ì¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¼ç¸ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«(¾Ð)¡×
¿¹ÅÄ¡Ö¼ç¸ì¤ò"¤ª´ê¤¤"¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
Ë§²ì¡Ö¤¢¤Î¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯°û¤á¤ë´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¤¥¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢Ä´»Ò¾è¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤Ë...¡×
¹â²¬¡ÖÃ¯¤â»×¤Ã¤È¤é¤ó¤è¡ª(¾Ð)¡×
ÉðÅÄ¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£¥¤¥«¤Ã¤ÆÁ¡ºÙ¤µ¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×
¡½¡½º£²ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼ÁÌä¤â¡£¤â¤·¤â³§¤µ¤ó¤¬¤ªº×¤ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²¿Ã´Åö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹â·¬¡Ö¤ï¤¿¤¢¤á¤Ç¤¹¡ª·ë¹½¥¬¥Á¤Ç¡£²¶¤ï¤¿¤¢¤á¤Îµ¡³£»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¶áÆ£¡Ö²¶¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×
¹â·¬¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£Æü¤«¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×
¹â²¬¡ÖËÍ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎºÅ¤·Êª¤ÇMC¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥Þ¥¤¥¯¤ÇMC¤ò¤·¤¿¤¤¡×
Ë§²ì¡ÖMC¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥Á¥Þ¥¤¥¯»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©(¾Ð)¡×
ÉðÅÄ¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤ªÁÝ½üÃ´Åö¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÎÁÝ½ü¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤¦¤È¤³¤í¤ÎÁÝ½ü¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
¿¹ÅÄ¡ÖËÍ¤Ï¤¿¤³¾Æ¤¤Ç¤¹¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçºå¤ä¤«¤é¡ª¡×
¹â²¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¶áÆ£¡Ö²¶¡¢µ¡³£»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¹â·¬¡Ö²¶¤â¡ª¤¿¤¤¤ä¤´ï¤â¤¢¤ë¡ª¡×
¹â²¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è(¾Ð)¡×
¶áÆ£¡Ö(¾Ð)¤¨¡¼²¶¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤¯¤¸¡ª¡×
¹â²¬¡ÖÀäÂÐ¡¢¥¤¥ó¥Á¥¤ä¡ª¡×
ÉðÅÄ¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤¬¤ê¤¹¤®¤ä¤í(¾Ð)¡×
¶áÆ£¡Ö°ìÅùswitch2¤Ç¡¢5¡Á6Åù¤°¤é¤¤¤Ç¤ªÃã1ËÜ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ª¤µ¤¤Á¬¤Î5±ß¡×
¹â²¬¡Ö495±ßÂ»¤·¤Æ¤ë...(¾Ð)¡×
¹â·¬¡ÖË§²ì¤Á¤ã¤ó¤Ï¡©¡×
Ë§²ì¡Ö¤¨¡¼¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢"¤«¤¿¤Ì¤"¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×
¡½¡½¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è(¾Ð)
¹â²¬¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄã¤µ¤Ç"¤«¤¿¤Ì¤¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡©"¤Ã¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤¤¤ä¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤ë¤è(¾Ð)¡×
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¤¿¤Ì¤¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ë§²ì¡Ö¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·¿¤òÅÏ¤»¤Ð¡¢¿Í¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê²ñÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ...¡×
Lienel¡Ö(Çú¾Ð)¡×
¿¹ÅÄ¡ÖÍýÍ³¡¢¤½¤ì¡©(¾Ð)¡×
Ë§²ì¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤ÎÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ...¡×
ÉðÅÄ¡Ö¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ê¤é¡¢¤ªÁÝ½ü¾ù¤ë¤è¡©¡×
Lienel¡Ö(Çú¾Ð)¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ
»£±Æ¡áMISUMI
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
6th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÄ¶ÀäSUMMER¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ì¡Ù
È¯ÇäÃæ