¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥óHD¡¢¥Ç¥é¥¤¥ÈHD¤ÈÊ¸²½Æ²¤òÇã¼ý
¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(HD)¤Ï10·î1Æü¡¢Ê¸²½Æ²(ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¦»³ËÜÉÒ²ð¼ÒÄ¹)¤È¡¢¥Ç¥é¥¤¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¦Çò°æ·òÂÀÏº¼ÒÄ¹)¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥óHD¤ÏÆ±Æü¤Ë¡¢¥ä¥ª¥³¡¼¤Î´°Á´¿Æ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸²½Æ²¤Ï¡¢1953Ç¯¤ËÅìµþ¡¦±Á¸¶Ãæ±ä¤ËÁÏ¶È¤·¤¿²Û»ÒÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë14Å¹ÊÞ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë5Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿©ÉÊSM¡£10·î16ÆüÉÕ¤ÇÈ¯¹ÔºÑ¤ß¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¡£
¥Ç¥é¥¤¥ÈHD¤Ï¡¢Åì»°²Ï¤«¤éÉÍ¾¾¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë12Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥È¡×¤ÎÁ´³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò¡£¥¯¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢À¸Á¯¤È¥Ç¥ê¥«¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤¬¤¢¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢20Ç¯Ï¢Â³Áý¼ý¤òÃ£À®¤·¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ÎËá¤¾å¤²¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î31ÆüÉÕ¤Ç¡¢È¯¹ÔºÑ³ô¼°¤Î70%¤ò¼èÆÀ¤·Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¡£
¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥óHD¤Ï¡¢»±²¼¤Ë¥ä¥ª¥³¡¼¡¢¥¨¥¤¥ô¥¤¡¢¤»¤ó¤É¤¦¡¢¥Õ¡¼¥³¥Ã¥È¡¢Ê¸²½Æ²¡¢¥Ç¥é¥¤¥ÈHD¤È»ö¶È²ñ¼Ò6¼Ò¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡£
¿©ÉÊSM¶È³¦¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢¶È³¦ºÆÊÔ¤â´Þ¤á¡¢¶ÈÂÖ¤òÄ¶¤¨¤¿´ë¶È´Ö¶¥Áè¤¬²ÃÂ®¤·¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÇä¾åµ¬ÌÏ³ÈÂç¡¦·ÐºÑ¹çÍýÀÄÉµá¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ä¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²ÁÃÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´ë¶È½¸ÃÄ¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÄ¹¼÷¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¨¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¾å¤ÎÀÄ¿§¤Î´Ý°õ¡×¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£2¤Ä¤Î±ß¸Ì¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹·Á¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢À¸³è¤òÊñ¤ß¹þ¤àÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂÎÀ©¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤ÎÏ¢·È¤ÈÄ´ÏÂ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£