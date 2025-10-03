【欧州CL】連勝スタートは6チーム バイエルン首位 パリSGはバルセロナを敵地で撃破 カラバフの快進撃続く
◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節（現地9月30日〜10月1日）
36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的に決勝トーナメントに進出し、9位から24位のチームはプレーオフに回ります。
開幕連勝を飾ったのは6チーム。バイエルン（ドイツ）は敵地でパフォス（キプロス）大勝で首位。レアル マドリード（スペイン）も敵地でカイラト（カザフスタン）に圧勝し2位。前回王者のパリ サンジェルマン（フランス）はバルセロナに敵地で逆転勝利を飾り3位となっています。その他インテル（イタリア）、アーセナル（イングランド）も連勝。カラバフ（アゼルバイジャン）はコペンハーゲン（デンマーク）に本拠地で勝利を収め、連勝スタートとなっています。
▽第2節の対戦結果 ※左がホームチーム
カイラト 0−5 レアル マドリード
アタランタ 2−1 クラブ ブルージュ
アトレチコ マドリード 5−1 フランクフルト
チェルシー 1−0 ベンフィカ
インテル 3−0 スラビア プラハ
ボデ/グリムト 2−2 トッテナム
ガラタサライ 1−0 リバプール
マルセイユ 4−0 アヤックス
パフォス 1−5 バイエルン
カラバフ 2−0 コペンハーゲン
サン ジロワーズ 0−4 ニューカッスル
アーセナル 2−0 オリンピアコス
モナコ 2−2 マンチェスター シティ
レバークーゼン 1−1 PSV
ドルトムント 4−1 ビルバオ
バルセロナ 1−2 パリ サンジェルマン
ナポリ 2−1 スポルティング
ビジャレアル 2−2 ユベントス