◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節（現地9月30日〜10月1日）

36チームが各8試合を行い順位を競うリーグフェーズ。上位8チームは自動的に決勝トーナメントに進出し、9位から24位のチームはプレーオフに回ります。

開幕連勝を飾ったのは6チーム。バイエルン（ドイツ）は敵地でパフォス（キプロス）大勝で首位。レアル マドリード（スペイン）も敵地でカイラト（カザフスタン）に圧勝し2位。前回王者のパリ サンジェルマン（フランス）はバルセロナに敵地で逆転勝利を飾り3位となっています。その他インテル（イタリア）、アーセナル（イングランド）も連勝。カラバフ（アゼルバイジャン）はコペンハーゲン（デンマーク）に本拠地で勝利を収め、連勝スタートとなっています。

リバプール（イングランド）はガラタサライ（トルコ）に敵地で敗れ初黒星。初戦5得点を飾って首位スタートを切っていたフランクフルト（ドイツ）はアトレチコ マドリード（スペイン）に5失点を喫しての大敗。順位を15位まで落としています。第3節は現地10月21日、22日に行われます。

▽第2節の対戦結果 ※左がホームチーム

カイラト 0−5 レアル マドリード

アタランタ 2−1 クラブ ブルージュ

アトレチコ マドリード 5−1 フランクフルト

チェルシー 1−0 ベンフィカ

インテル 3−0 スラビア プラハ

ボデ/グリムト 2−2 トッテナム

ガラタサライ 1−0 リバプール

マルセイユ 4−0 アヤックス

パフォス 1−5 バイエルン

カラバフ 2−0 コペンハーゲン

サン ジロワーズ 0−4 ニューカッスル

アーセナル 2−0 オリンピアコス

モナコ 2−2 マンチェスター シティ

レバークーゼン 1−1 PSV

ドルトムント 4−1 ビルバオ

バルセロナ 1−2 パリ サンジェルマン

ナポリ 2−1 スポルティング

ビジャレアル 2−2 ユベントス