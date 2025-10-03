「カップルみたい」目黒蓮、初披露の思い出写真に「激アツ」「尊すぎる」とファン歓喜！
Snow Manの目黒蓮さんは10月2日、自身のInstagramを更新。「思い出写真」を公開しました。
コメントでは、9枚目の写真に対して「ねえ最後可愛すぎる」「予選落ちに風呂友いて激アツ」「カップルみたい」「めめさくの影もほっこりする可愛い写真をありがとう」「さっくんの唇激可愛いね」「最高級のめめさくラストで出てきて大歓喜」「最後の尊すぎるめめさくだいすきすぎる」などの声が寄せられました。
【写真】ファン歓喜の思い出ショット
「最高級のめめさくラストで出てきて大歓喜」目黒さんは「モトローラでの思い出写真を 2、3枚提出することになってたんだけど、多めに5枚くらい提出したら 真っ暗と影の写真でわかりにくくて 予選落ちした写真があるので 発表会で紹介してもらった写真と一緒に 最後に載せとくね笑」とつづり、9枚の写真を投稿。目黒さんがブランドアンバサダーを務めるスマートフォン「motorola（モトローラ）」のイベントでの様子や思い出の写真などです。予選落ちしたという9枚目は、目黒さんと同グループのメンバー・佐久間大介さんのシルエットの写真で、目黒さんが持つ飲み物のストローに佐久間さんが唇をとがらせながら近づいている様子が写っています。
過去に佐久間さんもシルエットショットを公開8月27日に佐久間さんも「なんか恥ずかしいところを大学の後輩（蓮）に見られた先輩佐久間、、」とつづり、目黒さんとのシルエット写真を投稿しています。ファンからは「影なのにかわいいだと⁉」「影だけなのにさっくんとめめって分かる笑」「さっくんお子ちゃまみたいw」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
