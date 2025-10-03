モデルの蛯原友里さんは10月3日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫と子どもたちとの家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：蛯原友里さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの蛯原友里さんは10月3日、自身のInstagramを更新。誕生日を報告し、すてきな家族ショットを公開しました。

【写真】蛯原友里＆ILMARI＆子どもたち

「お誕生日おめでとうございます」

蛯原さんは「今年もまたひとつ歳を重ねることができました」とつづり、1枚の写真を投稿。夫でヒップホップグループ・RIP SLYMEのILMARI（イルマリ）さんと、子どもたちとの家族ショットです。「いつも支えてくれる家族、そして一緒に過ごしてくれる皆さん、ありがとう」と、感謝の気持ちも記しました。

コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「おめでとう〜　家族一緒がいいねえ」「素敵なご家族ですね」「家族に囲まれてて幸せそう」「可愛すぎて問題です」「えびちゃんキレイ」「イルマリさんも幸せ者ですね」「夫婦揃っての貴重なお写真共有してくれてありがとうございます」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。

モデルショットを多数公開

普段は、スタイルの良さや顔立ちの美しさが際立つモデルショットを多数公開している蛯原さん。夫が登場することもあまりなく、今回のように家族がそろった写真はかなり貴重といえるでしょう。ほかの投稿も気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)