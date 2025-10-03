モデルの美優が9月30日に自身のアメブロを更新。旅行先でサプライズのケーキを準備したことを明かした。

この日、美優は「今回は素泊まりにしていたので夜ご飯を食べに外へ〜！」と報告し、外出先での次男について「ずーーっと黙っていた次男がパラパラ喋る喋る いつもの次男に戻ったわけですが…」とつづった。

しかし、ホテルに戻ると「ガタガタ震え出しあっちーーー！と、訴えがすごい」と再び様子が変わってしまったことを明かし「ホテル中に動物がたくさん飾ってあるので、それにも怖がり…大変」と説明。さらに「お風呂なら大丈夫でしょ…と思ったら全ての個室風呂に大きな動物が窓の外に これにも怖がり速攻でお風呂も終わり」と入浴時も怖がっていたことをつづった。

続けて「私から1ミリも離れない次男を抱っこしたまま…長男が夫とお風呂に行っている間にサプライズのケーキ」と明かし「注文してしておいた冷凍のチョコレートケーキ」を準備したことを報告。「家を出る直前まで冷凍庫に入れておき出る時にはクーラーボックスに入れてホテルまで持ってきました」と説明し「ちょーど解凍されて食べごろになってました」とコメントした。

最後に「これに家から持ってきたミニ恐竜たちを乗せて…SHEINで買った飾りの葉っぱとヤシの木をさして…完成〜」とケーキをデコレーションしたことを写真とともに報告。「我ながら良い感じ」と満足げにつづり、ブログを締めくくった。