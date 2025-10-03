「練習試合、阪神１−４オリックス」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神はジョン・デュプランティエ投手が復帰登板で先発し、２回無安打無失点だった。２番手の高橋は１回１安打無失点だった。

野手は１軍から豊田や小野寺、中川らが参加。中川は無安打ながら、捕手としても出場し、起用の幅を広げた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−デュプランティエは久しぶりの登板も問題なし。

「久しぶりには思えない。コントロールも安定していたし、ストレートの走り、変化球のキレ、どちらも良かったんじゃない」

−２イニングは予定通りか。

「そうそう。高橋もね、１イニングっていうのは決まってたことなんでね」

−今後はイニングも増やしていくのか。

「この後のことは、安藤コーチも来てくれてたし。スケジュールっていうのは、もう１軍の方で聞いていただければと思います」

−中川は久しぶりに捕手で出場した。

「これはやはりね、彼はもともとキャッチャーですし。何かあった時にはキャッチャーもできていればということも含めて、途中からマスクかぶったりしたんだけどね。やっぱりこの時期はいろんな想定をしたりね、そういうところをやっていくのがやっぱり準備になってくるんでね」