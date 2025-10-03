日テレ郡司恭子アナ、手料理並ぶ食卓公開「初めて見た」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/03】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが10月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理が並んだ食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】郡司恭子アナ、“塩麹豚”使った手料理披露
郡司は「塩麹豚の炊いたん」をメインに、だし巻き卵、糠漬け、明太子が並んだ和食の写真を公開。豚肉と野菜の煮物がボリュームたっぷりな食卓となっている。
この投稿に、ファンからは「塩麹豚初めて見た」「美味しそう」「料亭みたい」「真似したい」「盛り付けもきれい」「健康的で素敵」「料理上手で憧れる」といったコメントが寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）
