ILLIT、日本オリジナル曲『時よ止まれ』が藤田ニコルMCのABEMA新番組の主題歌に抜擢！「とても光栄」

ILLITの日本オリジナル曲『時よ止まれ』が、10代から注目を集めるABEMA（アベマ）新番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の主題歌に決定した。

【写真】ILLIT、童話のプリンセスに！

10月3日、ABEMAが発表したところによると、ILLITのJapan 1st Single『時よ止まれ』のタイトル曲『時よ止まれ』が、モデルバトル番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH（モデルズクラッシュ）』の主題歌に起用された。番組は10月28日20時より放送開始となる。

『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、長年ティーンカルチャーを発信してきた『Popteen』と『egg』のコラボレーションにより、一度限りのコラボ雑誌を刊行することを記念して制作された番組。コラボ雑誌の表紙や誌面をめぐる、モデルたちの熾烈な誌面争奪バトルが描かれる。

番組MCは、元Popteenトップモデルであり、現在はタレントとしても活躍する藤田ニコルと、eggの象徴として若者から圧倒的支持を集めるZ世代のカリスマ・ゆうちゃみが務める。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

主題歌決定にあたり、ILLITは「ILLITの楽曲が主題歌を務めることになり、とても光栄だ。『時よ止まれ』は青春を感じていただける楽曲で、多くの方に共感していただける曲。番組と合わせて楽曲も楽しんでいただけたら嬉しい」とコメントした。

Japan 1st Single『時よ止まれ』は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春を詰め込んだ作品。Care Bears™（ケアベア）とのコラボレーションでも、10代を中心に大きな話題を呼んだ。

タイトル曲『時よ止まれ』は、少女のきらめきや儚さ、真夏のまぶしい瞬間を宝石箱に閉じ込めたようなディスコポップナンバー。「理想の自分に変身したい」という思いや、「友だちと一緒なら最強」という気持ちをまっすぐに表現し、幅広い世代から共感を集めている。

『時よ止まれ』は日本の主要チャートを席巻。オリコン「週間シングルランキング」（9月15日付）とBillboard JAPAN「Top Singles Sales」（集計期間：2025年9月1日〜7日）で初登場2位を記録した。両チャートにおいて、前作である韓国3rd Mini Album『bomb』を超える初動販売枚数を達成したほか、Billboard JAPAN「Hot 100」（同期間）では海外アーティスト最高位となる4位を獲得。さらに「Artist 100」ではK-POPガールグループで唯一のTOP10入りを果たした。

9月1日の日本デビュー以降、朗報が続くILLITの今後の活躍に注目したい。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。