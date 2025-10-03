50Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ÈºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë17ºÐÇ¯¾å¤ÎºÊ¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ²Î¼ê¡¢¸µÂÎ½Å150kg¤Î¼Â»Ð¤È·èÊÌÀë¸À¤Î¥ï¥±
17ºÐÇ¯¾å¤Î²Î¼ê¥ß¥Ê¡Ê52¡Ë¤ÎÉ×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¥ê¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¼Â»Ð¥¹¥¸¤È¤Î¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ê¡¢50Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ÈºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¡É
¥ê¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ÈºÊ¥ß¥Ê¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖPhillip & Mina couple¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¸»Ð¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¡¢¤½¤·¤Æµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥ê¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ÏºÇ¶áÉâ¾å¤·¤¿»Ð¤È¤ÎÉÔÃçÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ê¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¼Â»Ð¥¹¥¸¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¸»Ð¤µ¤ó¤¬·ù¤¬¤ë¤³¤È¤òÌµÍý¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ½Å¤¬150kg¤À¤Ã¤¿º¢¤ÏÌ¿¤Î´í¸±¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢80kgÂæ¤Þ¤Ç¤Ç·ò¹¯¤ò²óÉü¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¶¯À©¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ø¥¹¥¸»Ð¤µ¤ó¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÁ´ÌÌÅª¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏºÊ¤Î¥ß¥Ê¤À¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö»Ð¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï·ò¹¯¤È¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤é¡¢»ä¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ë¶É¤Ï¡È»ÙÇÛ¡É¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é´°Á´¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡£´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÈà¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦½õ¤±¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¸»Ð¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤È¤Î±ï¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¹¥¸¤ÏÄïÉ×ÉØ¤Î½õ¤±¤Ç72kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¹ðÇò¤·¡¢¤½¤Î¶á¶·¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¥ê¥å¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢2018Ç¯8·î¤Ë17ºÐÇ¯¾å¤Î¥ß¥Ê¤È·ëº§¤·¤¿¡£¥ß¥Ê¤Ï50Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
