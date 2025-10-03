ダイハツ新「ロッキー」発表！ 全長4m超えで“少し大きい”「新顔モデル」！ 約200万円の「コンパクトSUV」尼国に登場

新顔のロッキー

ダイハツのインドネシア法人は2025年9月17日、現地のイベントでコンパクトSUV「ロッキー」の新たな改良モデルを発表しました。

ロッキーは日本でも生産・販売されていますが、インドネシアで生産・販売されているものとは微妙に異なります。インドネシア仕様は、ボディサイズが全長4030mm×全幅1710mm×全高1635mmと、日本仕様（全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm）より若干大きめです。また、装飾パーツによって見栄えの向上も図られています。

新顔のロッキー誕生！

パワーユニットは1リッターターボガソリン、1.2リッターガソリン、1.2リッターハイブリッドの3種類。いずれも駆動方式はFWDで、4WDの設定はありません。

今回の改良はガソリン車が対象で、「Shift The Vibes」をテーマに若い世代を意識したデザインへと進化したのが特徴です。

エクステリアでは、フロントグリルを新デザインのハニカムパターンにするとともに、上級グレードのアルミホイールをブラック仕上げとしました。

さらに「ADS」と呼ばれるエアロパッケージでは、新デザインのフロントグリルカバーやバンパーカバー、ドアクラッディングパネルなどが追加され、SUVならではの力強い個性を引き立てています。

インテリアは、従来ライトグレーだったヘッドライニングを含めてブラック基調とするとともに、エアコン吹出口やドアハンドル、センターコンソールなどに配される加飾を従来のシルバーからガンメタリックに変更することで、スポーティな雰囲気をより強めています。

ボディカラーは全7色。価格は2億2855万ルピア（約205万円）からとなります。

今回の改良を通して、ガソリン車をカジュアル志向、ハイブリッド車（2億9985万ルピア、約270万円）を上級志向と明確にすることで、幅広い層にアプローチし、コンパクトSUV市場での存在感を一層高める考えです。