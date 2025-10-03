2025年7月の参院選で1議席を獲得した「チームみらい」が10月2日、政党の収支の流れを公開する「みらいまる見え政治資金」のリリースを発表した。

「党首も毎日これを見て、お金をやりくりしています」

チームみらいの党公式Xは「政治とカネの問題を終わらせるための第一歩 #みらいまる見え政治資金 を本日リリースしました」と報告。

「公約の一つ、100日プランでお約束した『政治資金の可視化』に向けた取り組みの一つとして、『みらい まる見え政治資金』を開発しました！ ぜひ、リンクから実際にツールを触ってみてください」と呼びかけた。

「みらいまる見え政治資金」のサイトでは、「どこからお金を得て、何に使っているか」として、9月30日時点でのチームみらいの政治資金の収支を公開している。

収支の内訳には「法律上の区分」と「詳細の区分」の2種類があり、「詳細」のタブでは「X広告費」や「ビラ・ポスター等印刷費」「Yahoo広告費」など、より細かい内容を確認できる。

「党首も毎日これを見て、お金をやりくりしています」という。

同サービスについては、「チームみらいによって政治資金の透明化を目的に開発されたオープンソースソフトウェアです。決済データは、クレジットカード、デビットカード、銀行口座を通じて収集され、現状不定期で更新されています」と説明した。

「やりたくない人が言い訳をする理由をことごとく潰してるのが良い」

チームみらいは国政進出にあたり、当選後に100日間で実現する目標として「100日プラン」を掲げていた。

そのうちの一つが、「政治とカネの問題を終わらせる」ことを目的とした「政治資金の見える化」だ。AIエンジニアの安野貴博氏による9月18日の党首会見でも、「現在、政治資金を見える化する仕組みと、国会審議をオープン化する仕組みを開発しております」としていた。

待望のリリースに、SNSでは「システム的に凄いのはもちろんなんだが、複式簿記にしてたり、事務作業が簡単になったりとやりたくない人が言い訳をする理由をことごとく潰してるのが良い。ニコニコしつつ政治とカネの問題を絶対に許さないという気概を感じる」「今年あった参院選で当選し、政党として動き出し、公約としていたモノを早々と出す。こういう政党ばかりなら今のような国になってないだろうと多くの人が思うのではないか」など、前向きな反応が相次いだ。

「弊所でも導入できるなら是非相談したいです」

「みらいまる見え政治資金」には、他党議員からも注目の声が上がっている。

立憲民主党の中谷一馬衆院議員は、安野氏によるリリース告知投稿を引用し「めっちゃいいですね、これ」と反応。

「透明性の向上はとても大切でございますので、私の政治資金管理団体など弊所でも導入できるなら是非相談したいです」とした。

安野氏はこれに「中谷さん、ありがとうございます。是非やりましょう〜！！ ご連絡させていただきます！」と返信し、「他の政治団体の方もぜひ！」と呼びかけた。

中谷氏は「ありがとうございます 是非、よろしくお願い申し上げます 隗より始めよで、政治資金の透明化をどんどん進めていきましょう」としている。