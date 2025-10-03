「馬内」はなんて読む？「馬」の読み方が意外すぎて読めない！？
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「馬内」はなんて読む？
「馬内」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、3文字の埼玉県の地名です。
いったい、「馬内」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「もうち」でした。
馬内は、埼玉県加須市に位置しています。
加須市にある「加須はなさき水上公園」は、夏はプール、ほかの季節は広々とした公園として楽しめる人気スポットです。
貸し自転車やアスレチック遊具、芝生広場などがあり、ファミリーや大人数での集まりにぴったりなんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『加須市公式ホームページ』
ライター Ray WEB編集部