見習いたい思考「メジャー知らない？」→娘に聞いた結果に17万いいね「なんと聡明」「優秀すぎる」【ママリ】

「メジャー知らない？」に対する娘の回答に17万いいね

ご紹介するのはサメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんが投稿したあるエピソードです。相手が聞いてきたことの真意を見極める、大人になっても難しいことです。相手の話の意図を読み間違ってしまうことはありますよね。





投稿者・サメ美さんは、探し物について娘に尋ねたところ、大人顔負けの素晴らしい反応があったといいます。

私がメジャーを探してて長女に「緑のメジャー知らない？」と聞いたら長女が「それは緑のメジャーを探してる？それとも今何か測りたい？」と聞いてくれて「はい測りたい今すぐ」と言ったら「手芸用のやけど」と貸してくれた。学校でもこうやって友達を助けてあげてるのかなと思ったら泣きそうになった。

サメ美さんがメジャーを探している理由をサラリと聞いた娘さん。早くママの問題を解決しようと考えたことが伝わります。



この投稿に「なんと聡明な…」「優秀すぎる、見習わなければ！」などのリプライが寄せられました。きちんとしたコミュニケーションが取れる上に、応用力もしっかり身についている娘さん。子どもの行動にハッとさせられるエピソードですね。

8000いいね！深夜、力仕事の夫から置き手紙「いい旦那さん」

ご紹介するのはユゐカ☺︎(＠ca8iuy)さんが投稿した夫の優しいエピソードです。子育ては夫婦でするものですが、仕事の関係上、難しい場合もあるかもしれません。忙しい親がどんな風に子育てに関わっていくかというのはそれぞれに状況も違い、正解がないからこそ難しい課題ですよね。



今回の投稿者・ユゐカさんの夫は朝から力仕事で多忙。そんな中でも、深夜に帰宅した後にはミルクの準備とともに置き手紙をしていてくれたそうです。

朝早く仕事行って夜遅く帰ってきて、力仕事で私以上に疲れてるはずやのに絶対弱音吐かへんところとか

帰ってきてすぐ育児家事を当たり前のように自分からしてくれるところとか

坊と寝落ちてしまってて起きたら机にこれ置いてくれてるところとか



ほんまにいつも助かってます、ありがとう☺︎

ミルクを準備し、翌日のお弁当のことまで気遣う言葉をメモに残してくれた夫。ちょっとしたことですが、この行動がママにとってはとてもうれしいですよね。自分がやっていることを夫が認識してくれて、自分のことを気遣っている。しかも、仕事で疲れているはずなのにそれを口にはせず、当たり前のように自分ができることをしてくれる―――。そんな姿に、キュンとくるのではないでしょうか。



この投稿に「めちゃくちゃいい旦那さん」「ほっこりしました」というリプライがついていました。特別なことではなく、毎日の日常的な育児に関わってほしいという願いに共感する方はいるはず。



この投稿で夫への感謝を表しているユゐカさんの言葉から、夫婦の温かい関係性も見えてくるようです。素敵なご夫婦の姿に、ほっこりした気持ちになれる投稿でした。

「どうせ残り食べるなら」親の本音に2.7万いいね「いいね100万回」

ご紹介するのはしゅしゅしゅ(@syusyumylove)さんの子育て中の親ならではの思いをつづる投稿です。子どもと飲食店に行くと、子どもが食べたいものを優先して注文することがありますよね。そして残したものを親が片づけるように食べることも…。



しゅしゅしゅさんが投稿していた外食での心の声は、親たちの思いを代弁するかのような内容でした。

(どうせ残り全部食べるなら、ママはマルゲリータがいいんだよ本当は…)

コーンがたっぷりと乗ったおいしそうなピザ。子どもが大好きなメニューですし、多くの飲食店の子ども向けメニューでよく見かけますよね。



しゅしゅしゅさんの息子もこちらのピザをオーダーしたようですが、減っているのはたったの1ピース…。残りを食べようとするしゅしゅしゅさんの胸中では「マルゲリータがいい」という本音が飛び出しました。大人が食べたいものはあれど、子ども好みのコーンピザを残してしまうのももったいない…そんな葛藤に共感する方はいるのではないでしょうか。



この投稿に「いいね100万回押したいです」という共感のリプライが投稿されました。他にもご自身のオーダーの仕方として「マルゲリータとハンバーグを注文します。ハンバーグについてるコーンをお子様のピザへ。残りをマルゲリータはコーンなしでお召し上がり下さい」というアドバイスも。確かにこれなら子どもはコーンの乗ったピザを食べられて、ママはマルゲリータもハンバーグも食べられるかも？



口には出さなくても、外食先で「好きなものを食べたい…」と思っている親はいる。そんな同志の存在を知れただけで心が軽くなった方もいるのではないでしょうか。子育て中のあるあるに「お疲れ様」を伝えたくなるエピソード投稿でした。

