10月4日に投開票される自民党総裁選。テレビや新聞は連日、候補者たちの動向を報じていますが、国民の視線は冷ややかです。

弁護士ドットコムニュースが「新しい自民党総裁に期待すること」をテーマに読者から意見を募ったところ、寄せられたのは新総裁の人選への期待よりも、日々の生活苦や政治全体への不信感でした。

●「物価高をなんとかして！」暮らしの悲鳴と経済政策への切実な願い

特に多かったのは、物価高や重い税負担に対する悲鳴です。世代を問わず、暮らしが立ち行かないという声が噴出しました。

「とにかく物価が高すぎて、子どもを3人育てるのには辛い！給料は上がらない！電気もガスも燃料も上がり続ける！なんとかしてくれ！若者はこんな辛い思いするくらいなら産まなくて良いやと思うのではないか」（女性・40代・宮城県）

「両親は年金で暮らしています。少ない年金からさらに税金を取られ、厳しい生活をしています。若い時は働いて頑張れますが、老後はそうはいきません。子どもも大事ですが、老後の安心もほしいです」（女性・40代・千葉県）

さらに消費税廃止やガソリン税の見直し、社会保険料の引き下げなど、具体的な負担軽減策を求める声が相次ぎました。

●「もはや期待ゼロ」「解党すべき」政治への根強い不信感

生活苦と並んで多かったのが、自民党そのものへの不信です。

「解党して一からやり直すべき」（女性・50代・東京都）

「何も、期待しません」（男性・60代・京都府）

特に、政治とカネをめぐる問題には厳しい視線が注がれました。

「自民党の改革、解体的出直しという言葉を聞くけど、裏金問題、統一教会問題など国民が一番期待していることを何もせず、選挙三連敗を何ら突き詰めず、反省していないように見える」（男性・60代・京都府）

「裏金、政治献金、大企業と癒着し庶民は無視、利権、公文書改竄、隠蔽などなど、ありとあらゆる不正ばかり。日本をまともな国にするには、今の政治やメディアを変えるしかないと思う」（女性・40代・神奈川県）

総裁選を「党内のイベント」とみなし、「茶番だ」と断じる声も少なくありません。

●「日本が乗っ取られる」移民政策と安全保障への強い懸念

移民政策や安全保障をめぐる不安も目立ちました。

「政府には世界で移民政策の果てに失敗して秩序が乱れている前例をよくみてほしい」（男性・62歳・埼玉県）

「労働人口が足りないからといって無差別な移民を入れると国が内戦化になるというのはヨーロッパを見ても明らか」（70代・男性・京都府南部）

こうした声は、保守的な主張を掲げる候補者の支持につながっていると考えられます。

●「蚊帳の外」総裁選の仕組みに冷めた視線

国民が直接、総理大臣を選べない仕組みへの不満も根強いようです。

「総裁選なんてどうでもいい。国民が選べるわけじゃないし、自民党という名のサル山のボスを決めるだけ」（男性・60代・岩手県）

「一番おかしいところは、総裁選つまり内閣総理大臣を決めるのに自民党党員しか投票できないこと。見えない『ガラスの壁』があり、国民の大半が入れないままその中で、大切なことが決められているような疎外感を感じる」（女性・40代・東京）

メディアが大きく報じる総裁選に「投票権を持たない国民が置き去りにされている」ため、「蚊帳の外」という認識があるのかもしれません。こうした「国民不在」の状況が、政治との距離をさらに広げているようです。

集まった約90件の声から浮かび上がったのは、特定候補への期待よりも、政治全体への失望と「暮らしを守ってほしい」という切実な思いでした。