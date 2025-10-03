３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、４日に投開票を迎える自民党総裁選を特集した。

コメンテーターとして緊急生出演の元外相・田中真紀子氏はＭＣの宮根誠司氏に「あんまり盛り上がってないようですが。いかがでしょう？」と聞かれると「全然、盛り上がってない。みんな、興味ないですね」とバッサリ。

「この顔ぶれもそうですし、総裁選というもの自体が石破（茂）さんがあんな投げ出し方をしてね。言ったら即、後任を決めるとか解散をするとかするべきなのに、ゆっくり自分が国連に行ったり、韓国に行ったり、なんですか？ これは」と厳しく続けた。

さらに宮根氏が「石破さんは早かったですね？」と聞くと「辞めるのがですか？」と逆質問。「あんな人、総理になったこと自体が間違いだったと私は思ってますよ」とバッサリ。

「辞め方のみっともなさ。あの方は政治が分かってない。外交も分かってない。日本がこれだけ財政が逼迫（ひっぱく）してるってこと、国債発行が１０００兆円もあるんですよね。そういう中で日本がどうやって再建していくかってことがないと、教育も社会保障も軍備もすべてが立ち行かない。そういう基本的なことに対して、どうやって借金を減らして新しい財源をつくるかというようなこと、前に向かっていくようなプラスな発信が、この“イシヤブレさん”にはないし…」と発言して、宮根氏に「石破さんです！ イシヤブレさんって言わないでください」とツッコまれ「あら、知らなかったわ」と言い放っていた。

◆自民党総裁選・候補（順不同）

・高市早苗

・林芳正

・茂木敏充

・小林鷹之

・小泉進次郎