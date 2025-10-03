入来茉里、美バストまぶしいビキニ姿のグラビアオフショットに反響「クラクラ」「めっちゃ綺麗」「たまりません」
俳優として数々の映画、ドラマに出演するほか、『NHK高校講座 地学基礎』にMCとしてレギュラー出演中の入来茉里（35）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。美バストまぶしいビキニ姿のグラビアオフショットを披露した。
【動画】「クラクラ」「たまりません」美バストまぶしいビキニ姿の入来茉里
入来は「9／30発売2025年10／14号『FLASH』オフショット」とつづり、美スタイルが際立つビキニ姿で笑顔でポーズを決める姿を収めた動画を投稿した。
コメント欄には「可愛いーーーーー」「めっちゃ綺麗」「笑顔がまぶしい」「たまりません」「クラクラ」「艶っぽい」などの声が寄せられている。
