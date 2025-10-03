趣里、再び心境吐露「一つだけ」俳優活動に言及
俳優の趣里（35）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。きのうの投稿に続いて心境をつづった。
【写真】趣里「最近憶測が…」メッセージ全文
きのうは投稿で、美しい蘭の写真を添えて「ある程度は仕方ないと思いつつ...最近憶測が広がりすぎているな、と。。」と、絵文字とともにコメント。続けて「私は日々奮闘しています！いつも心温まるメッセージ本当にありがとうございます。感謝です」とつづった。
きょうはストーリーズで「皆様 温かいメッセージ、心からありがとうございます」と感謝。「私は元気に賑やかに、毎日を過ごしています」とし、「一つだけ」「私はどなたのファンクラブにも入ったことはなく、俳優を辞めてもいいと思ったことも一度もありません。これからもいい作品を届けられるよう精進したいと思っています。頑張ります!!」と伝えた。
趣里は9月26日、夫でダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝（26）との間に第1子が誕生した事を報告していた。
1990年9月21日生まれ、東京都出身。2011年3月、TBS系ドラマ『3年B組金八先生ファイナル』で俳優デビュー。15年公開の映画『東京の日』で映画初主演を務める。18年公開の映画『生きてるだけで、愛。』で、『第42回日本アカデミー賞』新人俳優賞、『第28回日本映画プロフェッショナル大賞』主演女優賞を受賞。
以降、ドラマ『私の家政夫ナギサさん』（20年）、ドラマ『レッドアイズ 監視捜査班』（21年）、ドラマ『DCU』（22年）、配信ドラマ『東京貧困女子。-貧困なんて他人事だと思ってた-』（23年）、映画『ほかげ』（23年）などに出演。また、23年、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』で、ヒロインの花田鈴子（福来スズ子）を演じ、主題歌「ハッピー☆ブギ」も担当。父は俳優の水谷豊、母は俳優の伊藤蘭。
