ºå¿À¤Ï°ìÂÎ²¿¸Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨8ÉôÌç¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¡¡»Ä¤¹¤Ï¹Åçvs¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2»î¹ç
ºå¿À¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤¬Á°Ìë½ªÎ»¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î·ë²Ì¡¢2Áª¼ê¤¬Ê£¿ôÉôÌç¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë8ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¹Åç¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤¬2»î¹ç¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤â²Â¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ºå¿À¡£¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Îºå¿ÀÁª¼ê¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¸Ä¡¹¤Î¶¯¤µ¤â¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Î4ÉôÌç¤Çºå¿ÀÁª¼ê¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬ËÉ¸æÎ¨¤Ç¥È¥Ã¥×¡£Á°Ìë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·8¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É7²ó2¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬¡¢1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¾¡Î¨¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃ¥»°¿¶¿ô¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£¾¡Íø¿ô¤Ç¤âDeNA¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¤ËÊÂ¤Ö14¾¡¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Î4ÉôÌç¤Çºå¿ÀÁª¼ê¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Æü40¹æHR¤òÊü¤Ã¤¿º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬ËÜÎÝÂÇ¿ô¡¦ÂÇÅÀ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤Î1°Ì¡£Á°Æü3ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤ó¤ÀÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤¬¡¢µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤òÈ´¤¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÎÝÎ¨Áè¤¤¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÂÇÎ¨¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤¬¶Ïº¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¤É¤ì¤À¤±½ÐÎÝÎ¨¤â¿¤Ð¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅðÎÝ¿ô¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼êÀ®ÀÓ¡Û¢¨10·î3Æü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ
¢§ËÉ¸æÎ¨
1°Ì¡§ºÍÌÚ¹À¿Í¡Êºå¿À¡Ë1.55
2°Ì¡§¥±¥¤¡ÊDeNA¡Ë1.74
3°Ì¡§»³粼°Ë¿¥¡Êµð¿Í¡Ë2.07
¢§¾¡Î¨
1°Ì¡§Â¼¾åðó¼ù¡Êºå¿À¡Ë.778
2°Ì¡§»³粼°Ë¿¥¡Êµð¿Í¡Ë.733
3°Ì¡§ºÍÌÚ¹À¿Í¡Êºå¿À¡Ë.667
¢§¾¡Íø¿ô
1°Ì¡§Â¼¾åðó¼ù¡Êºå¿À¡Ë14¾¡
1°Ì¡§Åì¹î¼ù¡ÊDeNA¡Ë14¾¡
3°Ì¡§ºÍÌÚ¹À¿Í¡Êºå¿À¡Ë12¾¡
¢§¥»¡¼¥Ö
1°Ì¡§¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë46
1°Ì¡§¾¾»³¿¸Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë46
3°Ì¡§´äºêÍ¥¡Êºå¿À¡Ë31
¢§¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È
1°Ì¡§ÂçÀª¡Êµð¿Í¡Ë54
2°Ì¡§µÚÀî²íµ®¡Êºå¿À¡Ë52
3°Ì¡§ÃæÀîâ«ÂÀ¡Êµð¿Í¡Ë38
¢§Ã¥»°¿¶
1°Ì¡§Â¼¾åðó¼ù¡Êºå¿À¡Ë144
2°Ì¡§郄¶¶¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë138
3°Ì¡§»³粼°Ë¿¥¡Êµð¿Í¡Ë131
¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇ·âÀ®ÀÓ¡Û¢¨10·î3Æü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ
¢§ÂÇÎ¨
1°Ì¡§¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë.306
2°Ì¡§Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë.301
3°Ì¡§²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë.291
¢§°ÂÂÇ¿ô
1°Ì¡§²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë168
2°Ì¡§¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë160
3°Ì¡§¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë159
¢§ËÜÎÝÂÇ¿ô
1°Ì¡§º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë40
2°Ì¡§¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë23
3°Ì¡§Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë22
¢§ÂÇÅÀ
1°Ì¡§º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë102
2°Ì¡§¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë89
3°Ì¡§Âç»³ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ë75
¢§½ÐÎÝÎ¨
1°Ì¡§Âç»³ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ë.363
2°Ì¡§Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë.3621
3°Ì¡§¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë.3615
1°Ì¡§¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë32
2°Ì¡§¾åÎÓÀ¿ÃÎ¡ÊÃæÆü¡Ë27
3°Ì¡§»°¿¹Âçµ®¡ÊDeNA¡Ë22