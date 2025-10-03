オリックスは3日、今月6日から始まる「みやざきフェニックス・リーグ」の参加メンバーを発表した。

ポストシーズンに向けた調整に臨む田嶋大樹投手（29）ら26選手が参加する。

以下は参加選手。

【投手】阿部、富山、田嶋、横山楓、井口、本田圭、博志、川瀬、河内、陳、宮国、芦田、乾

【捕手】石川、山中、田島

【内野手】野口、内藤、横山聖、宜保、河野、清水

【外野手】杉沢、池田、茶野、福田