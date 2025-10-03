ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > オリックスがフェニックスL参加メンバーを発表 田嶋ら26選手 オリックスがフェニックスL参加メンバーを発表 田嶋ら26選手 オリックスがフェニックスL参加メンバーを発表 田嶋ら26選手 2025年10月3日 17時14分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 オリックスは3日、今月6日から始まる「みやざきフェニックス・リーグ」の参加メンバーを発表した。 ポストシーズンに向けた調整に臨む田嶋大樹投手（29）ら26選手が参加する。 以下は参加選手。 【投手】阿部、富山、田嶋、横山楓、井口、本田圭、博志、川瀬、河内、陳、宮国、芦田、乾 【捕手】石川、山中、田島 【内野手】野口、内藤、横山聖、宜保、河野、清水 【外野手】杉沢、池田、茶野、福田 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【高校野球】神奈川大会 4日に横浜VS東海大相模のライバル対決！勝てばセンバツ出場に前進 ドジャース大谷翔平がPS初先発の5日フィリーズ戦 試合開始が午前7時38分に決定 敵地で熱戦スタート 【高校野球】秋季埼玉大会 4日に4強激突！ 上尾VS浦和学院、浦和麗明VS花咲徳栄 ド軍公式カメラマン 大谷翔平、T・ヘルナンデスが無邪気に佐々木朗希を称える貴重ショット公開