レペット×井川遥が魅せる♡秋冬に纏う時代を超えたタイムレスエレガンス

フランス発のシューズブランド「レペット」が贈る2025年秋冬コレクション。テーマは“タイムレスエレガンス”。女優・井川遥さんを迎えた特集ページでは、柔らかさと凛とした気品を兼ね備えた姿で、新作コレクションをしなやかに纏っています。ヴィンテージを現代的に再解釈したラインナップは、パールやシークインを散りばめた華やかなデザインが揃い、特別な日をドラマティックに彩ってくれます。

レオパードで魅せる辛口エレガンス



Cendrillon バレエフラット - ラバーソール

「Cendrillon バレエフラット - ラバーソール」（69,300円 税込）は、ブランドを象徴するバレエフラットをレオパード柄でアップデート。

井川遥さんも「スイートなスタイルに合わせても粋」と語るように、クラシカルながらモダンなスパイスを添えてくれる存在感ある一足です。

パールが映えるクラシカルなメリージェーン



Erin Perle メリージェーン - ラバーソール

「Erin Perle メリージェーン - ラバーソール」（78,100円 税込）は、パールモチーフのボタンとエナメルのトゥキャップが印象的。

井川さんも「ブラックデニムやフレンチカジュアルにぴったり」とお気に入り。ダブルストラップと白黒のコントラストが、都会的な洗練をプラスします。

ツイードの輝きで華やぐ足元



Cendrillon Haute バレエフラット - ラバーソール

「Cendrillon Haute バレエフラット - ラバーソール」（63,800円 税込）は、ラメ糸やシークインを織り込んだツイード素材を使用。

多色づかいのテクスチャーが足元に軽やかな輝きを与え、上品さと遊び心を両立。井川さんも「合わせやすさと華やかさが魅力」とコメントしています。

井川遥とともに楽しむタイムレスな美しさ



2025年秋冬のレペットコレクションは、ヴィンテージを現代的に解釈したシューズが揃い、どれも日常から特別な日まで寄り添ってくれる存在です。

価格帯も63,800円～78,100円と上質感にふさわしいライン。

井川遥さんが魅せるしなやかな着こなしとともに、時代を超えて愛されるエレガンスをあなたの足元にも取り入れてみてはいかがでしょうか♡