¡¡Ê¡²¬¸©¹Ô¶¶»Ô¤Î¹©Æ£À¯¹¨»ÔÄ¹¤Ï3Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬¸©Æâ¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½Êó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¸©³°¤òÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹©Æ£»á¤Ï¡Ö¿¦°÷¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¨¤ëÂÖÀª¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤äÊ°¤ê¤ò»ý¤ÄÊý¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÂÖÀª¤ò¤è¤êÀ°¤¨¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£»á¤Ï8·î9¡Á12Æü¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤äÁ¥¤òÍøÍÑ¤·¡¢¸©³°¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ô¤ÎºÒ³²ÂÐºöËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢Éû»ÔÄ¹¤¬ÂåÍý¤ÇÌ³¤á¤¿¡£»Ô¤Ï8·î10Æü¡¢»ÔÁ´°è¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ä½»Âð¿»¿å¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£