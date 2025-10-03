今や私たちの生活に欠かせない存在となった無印良品。その豊富な商品ラインナップから、話題の商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は10月3日現在

【写真】コレも無印良品！？

* * * * * * *

スタッフの＜買ってよかった商品6選＞が公開に

衣料品から食料品、家具文具まで、多彩な商品展開で人気の無印良品。

その無印良品のインスタグラムでは、新商品や効果的な使い方などが日々紹介されています。

そのインスタグラムのアカウントにて、9月末に「無印良品スタッフ自ら選んだ＜買ってよかった商品6選＞」が公開に。

「そんな商品、無印良品にあったっけ！？」と驚きを覚えそうなモノも含まれますが、今回そのアイテムを紹介したいと思います。

＊価格表示はすべて税込み

「巾着」＆「調理スプーン」

●立体メッシュ持ち手付き巾着

S：990円／M：1390円

＜おすすめスタッフの声＞

・通気性にすぐれていて、湿気がこもりにくいです。

・持ち手が付いているので持ち運びが簡単で、吊り下げて収納もできます。



【写真】立体メッシュ持ち手付き巾着（無印良品公式インスタグラムより）

ーーー

●シリコーン 調理スプーン

スモール：390円／レギュラー：490円

＜おすすめスタッフの声＞

・炒め物や煮物、カレーなどに使えます。

・先端がしなり、食材を無駄なくすくい取りやすいです。



【写真】シリコーン 調理スプーン（無印良品公式インスタグラムより）

「プレート」＆「ルームシューズ」

●レンジで使える ヤシの端材を使った仕切り付きプレート

2枚組499円

＜おすすめスタッフの声＞

・軽くて割れにくいので、こども用やアウトドア用として使えます。

・食洗器や電子レンジで使えるのもうれしいポイント。

＊電子レンジの設定は600W以下にし、3分以上の過熱は避けてください。



【写真】レンジで使える ヤシの端材を使った仕切り付きプレート（無印良品公式インスタグラムより）

ーーー

●綿フランネル かかとにフィットするルームシューズ

1290円

＜おすすめスタッフの声＞

・足にしっかりとフィットするので脱げにくいです。

・洗濯ネットを使用すれば洗濯機で洗えます。



【写真】無印良品公式インスタグラムより

「トートバッグ」＆「泡立てネット」

●帆布 横型トートバッグ

1490円

＜おすすめスタッフの声＞

・外ポケットが３つ、内ポケットが２つ付いていて、収納しやすいです。

・適度な厚みの帆布生地がしっかりしています。



【写真】無印良品公式インスタグラムより

ーーー

●洗顔用 泡立てネット

99円

＜おすすめスタッフの声＞

・あっという間にふわふわもちもちの泡ができあがります。

・ネットの底が袋状になっていて、石けんを入れて収納できるので便利です。

ーーー

以上となります。

なおそのインスタグラムには「トートバッグ私も買いました！使い勝手抜群です」「流石、痒いところに手が届く商品連発の無印良品様ですよ。自立＆メッシュ素材の入れ物は本当に有難い」といった消費者からのコメントもついていました。

ぜひみなさんもチェックした上で、お近くの無印良品へと足を運んでみてはいかがでしょうか？

＜出典・写真＞

・無印良品公式ネットストアおよび公式インスタグラムより