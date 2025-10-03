そりゃ間違いない？無印良品スタッフ自ら選んだ＜買ってよかった商品6選＞にはちょっと意外な商品も…「流石、痒いところに手が届く」「私も買いました！」
今や私たちの生活に欠かせない存在となった無印良品。その豊富な商品ラインナップから、話題の商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は10月3日現在
スタッフの＜買ってよかった商品6選＞が公開に
衣料品から食料品、家具文具まで、多彩な商品展開で人気の無印良品。
その無印良品のインスタグラムでは、新商品や効果的な使い方などが日々紹介されています。
そのインスタグラムのアカウントにて、9月末に「無印良品スタッフ自ら選んだ＜買ってよかった商品6選＞」が公開に。
「そんな商品、無印良品にあったっけ！？」と驚きを覚えそうなモノも含まれますが、今回そのアイテムを紹介したいと思います。
＊価格表示はすべて税込み
「巾着」＆「調理スプーン」
●立体メッシュ持ち手付き巾着
S：990円／M：1390円
＜おすすめスタッフの声＞
・通気性にすぐれていて、湿気がこもりにくいです。
・持ち手が付いているので持ち運びが簡単で、吊り下げて収納もできます。
【写真】立体メッシュ持ち手付き巾着（無印良品公式インスタグラムより）
ーーー
●シリコーン 調理スプーン
スモール：390円／レギュラー：490円
＜おすすめスタッフの声＞
・炒め物や煮物、カレーなどに使えます。
・先端がしなり、食材を無駄なくすくい取りやすいです。
【写真】シリコーン 調理スプーン（無印良品公式インスタグラムより）
「プレート」＆「ルームシューズ」
●レンジで使える ヤシの端材を使った仕切り付きプレート
2枚組499円
＜おすすめスタッフの声＞
・軽くて割れにくいので、こども用やアウトドア用として使えます。
・食洗器や電子レンジで使えるのもうれしいポイント。
＊電子レンジの設定は600W以下にし、3分以上の過熱は避けてください。
【写真】レンジで使える ヤシの端材を使った仕切り付きプレート（無印良品公式インスタグラムより）
ーーー
●綿フランネル かかとにフィットするルームシューズ
1290円
＜おすすめスタッフの声＞
・足にしっかりとフィットするので脱げにくいです。
・洗濯ネットを使用すれば洗濯機で洗えます。
【写真】無印良品公式インスタグラムより
「トートバッグ」＆「泡立てネット」
●帆布 横型トートバッグ
1490円
＜おすすめスタッフの声＞
・外ポケットが３つ、内ポケットが２つ付いていて、収納しやすいです。
・適度な厚みの帆布生地がしっかりしています。
【写真】無印良品公式インスタグラムより
ーーー
●洗顔用 泡立てネット
99円
＜おすすめスタッフの声＞
・あっという間にふわふわもちもちの泡ができあがります。
・ネットの底が袋状になっていて、石けんを入れて収納できるので便利です。
ーーー
以上となります。
なおそのインスタグラムには「トートバッグ私も買いました！使い勝手抜群です」「流石、痒いところに手が届く商品連発の無印良品様ですよ。自立＆メッシュ素材の入れ物は本当に有難い」といった消費者からのコメントもついていました。
ぜひみなさんもチェックした上で、お近くの無印良品へと足を運んでみてはいかがでしょうか？
＜出典・写真＞
・無印良品公式ネットストアおよび公式インスタグラムより