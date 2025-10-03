ソニーは、スタンダードモデルの新型スマートフォン『Xperia 10 VII（エクスペリア テン マークセブン）』を2025年10月9日より国内市場で発売する。

◼︎即撮れるカメラ、大型センサーで夜も鮮明に

本機最大の特徴は、端末側面に配置された「即撮りボタン」だ。ロック状態からでも長押しでカメラアプリが起動し、そのままシャッターを切れるため、大切な瞬間を逃さず撮影できる。

背面には2眼カメラを搭載し、16mm・24mm・48mmの3焦点距離での撮影に対応。特に24mmレンズには、前機種比で約1.6倍大型化した1/1.56インチセンサーを搭載し、暗所でも明るくクリアな写真を実現する。

◼︎最大2日間使える長持ちバッテリー

大容量5000mAhバッテリーを採用し、最大2日間の連続使用が可能。独自の「いたわり充電」により、長期間使用しても劣化を抑える工夫が施されている。さらに、最長6年間のセキュリティアップデートと最大4回のOSアップデートに対応し、長く安心して利用できる仕様となっている。

また、GoogleのAIアシスタント「Gemini」を搭載。電源ボタンの長押しで起動し、「かこって検索」にも対応している。 ディスプレイは19.5：9比率の有機ELを採用し、フロントに配置されたステレオスピーカーとあわせて、SNS動画やライブ映像を迫力あるサウンドで楽しめる仕様だ。

◼︎ローカル5G対応や環境配慮への対応も

SIMフリーモデルでは、シリーズ初となるローカル5G対応を実現。さらにドコモ・ソフトバンク・auからも同日発売され、ソフトバンクモデルは同社初のVoNR対応端末、auモデルは「au Starlink Direct」や「5G+」ピクトに対応するなど、通信事業者ごとに異なる強みを持たせている。

環境配慮設計も進化しており、パッケージからプラスチックを完全排除。本体部品には約77％に再生樹脂などの環境対応素材を使用し、ソニー独自のリサイクルプラスチック「SORPLAS™」も採用。サステナブルな取り組みを随所に盛り込んだモデルとなっている。

◼︎専用アクセサリーとファンイベント

専用カバー『Style Cover for Xperia 10 VII』も登場し、端末カラーに合わせた3色のグラデーションデザインを展開する。背面には黄変しにくい素材を使用し、ステッカーや写真を挟んでアレンジも楽しめる仕様となっている。

また、発売を記念し、ソニーストア銀座と大阪にて「Xperiaファンミーティング2025秋」を開催予定。開発者との交流や秘話が語られるイベントとなる。

◼︎製品概要

・発売日：2025年10月9日（木）・カラー：ホワイト、チャコールブラック、ターコイズ・価格：SIMフリーモデル 市場推定価格75,000円前後（税込）／通信事業者モデルは各社に準ずる・販売チャネル：ソニーストア直販、各通信事業者、家電量販店、ECサイト

（文＝リアルサウンドテック編集部）