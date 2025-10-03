¶å½£½Ð¿È¥ì¥¸¥§¥ó¥É²Î¼ê¤é¤¬ÅÐ¾ì¡¢Âç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤òÊ¡²¬¤Ç½é³«ºÅ¡¢NHKÊ¡²¬¤¬11·î27Æü¤Î¼ýÏ¿´ÑÍ÷¤òÊç½¸
Á°ÀîÀ¶¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢¿¹¹âÀéÎ¤¤é¤¬½Ð±é
¡¡NHK¤ÎÂç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤¬11·î27Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£NHKÊ¡²¬ÊüÁ÷¶É¤Î³«¶É95¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡¢´ÑÍ÷´õË¾¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤ÎÃÏÊý³«ºÅ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¶å½£¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£»Ê²ñ¤ÏÃ«¸¶¾Ï²ð¤È¡¢ÀÐ¶¶°¡¼Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£½Ð±é¤ÏÁ°ÀîÀ¶¡ÊÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡Ë¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡ÊÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡Ë¡¢¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê·§ËÜ¸©½Ð¿È¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢½ç¼¡È¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷¤Ï12·î2Æü¸á¸å7»þ57Ê¬~8»þ42Ê¬¡ÊÁ´¹ñÏÈ¡Ë¡£´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£
¡Ò¿¹¸ýÇî»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡¡NHKÊ¡²¬ÊüÁ÷¶É³«¶É 95 ¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊ¡²¬¤Ç¤Î¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×µÇ°ÊüÁ÷¡¢¤·¤«¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼40 ¼þÇ¯¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍ¤È²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ËÊ¡¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ýÏ¿Æü¡á11·î27Æü¡£³«¾ì¤Ï¸á¸å6»þ15Ê¬¡¢³«±é¤Ï¸á¸å7»þ¡Ê½ª±éÍ½Äê¤Ï¸á¸å8»þÈ¾¡Ë
¢£³«¾ì¡áÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À 5-2-2¡Ë
¢£´ÑÍ÷¿½¤·¹þ¤ß¡áNHK¥µ¥¤¥È¤ÎÀìÍÑ¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é
¢£Äù¤áÀÚ¤ê¡á10·î22ÆüÀµ¸á