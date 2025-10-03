¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤±¡©¡×¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë àÃÏ¾åÇÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼Éüµ¢á»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¡Ö¤Ö¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¤ï¤¡♡´ò¤·¤¤¤è¤©¡×
¶¦±é¼Ô¤«¤é¶¯Îõ¥¤¥¸¤ê¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤¤¿Í¡©¡×
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢Éüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î1ÆüÊüÁ÷¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ!¡×(TOKYO MX)¤Ë½Ð±é¤·¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKAT-TUN¡×(º£Ç¯3·î31Æü²ò»¶)¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¡£¿·¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡ÖºòÇ¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æº£Ç¯¡¢³èÆ°ºÆ³«¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¤¤¿½Ð±é¼Ô¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¤«¤é¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤â¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤âÆ±Æü¤ËX¤ÇÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃæ´Ý¤¬¤ä¤ä¹Å¤¤É½¾ð¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¤¡♡´ò¤·¤¤¤è¤©¡×¡Ö¡¦¡¦¡¦¤Þ¤¸¤Ã¤¹¤«¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæ´Ý¤¯¤ó¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤¨¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♡¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ö¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Î¤±¤¸¤á¤È¤·¤Æ¶à¿µ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£25Ç¯1·î3Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£