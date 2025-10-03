¡Ú¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¡ÛµÕÅ¾¤ÎJ1¾º³Ê¤Ø¤ÎÀµÇ°¾ì ¤¢¤¹»³·ÁÀï¤òÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¸½ºßJ2¥êー¥°10°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¤Ï¡¢¤¢¤¹¥Ûー¥à¤Ç13°Ì¤Î»³·Á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
º£µ¨¥êー¥°Àï¤Ï»Ä¤ê7»î¹ç¡¢J1¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë6°Ì¤È¤Î¾¡ÅÀº¹¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¡Ö£·¡×¡£
¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¡¢¤½¤·¤ÆµÕÅ¾¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÀµ¤ËÀµÇ°¾ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Á°Àá¤Ï¥Ûー¥à¤ÇÀçÂæ¤òÁê¼ê¤Ë0-3¤È´°ÇÔ¡Ä¡£
¤¢¤ì¤«¤é1½µ´Ö¡¢½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤òÁ°¤Ë¼ÆÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¼ÆÅÄ¿µ¸ã´ÆÆÄ
¡Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ·÷¤Þ¤Ç¡Ö£·¡×¡£¤³¤Îº¹¤ÏÁª¼ê¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ë
¡Öº¹¡×¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀºÇÂç¤Ç¾¡ÅÀ£²£±¤Ï¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾¡ÅÀ£¶£´¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢1Æü1Æü¡¢1»î¹ç1»î¹ç¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀçÂæÀï¤ÎÈ¿¾ÊºàÎÁ¤Ï¡©¡Ë
Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤è¤ê¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ê¤Î¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¥×¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥Üー¥ë¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¡¢¼«¿Ø¤Ë¤¤¤ì¤Ð¼ºÅÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¤É¤¦¥Üー¥ë¤ò±¿¤Ó¡¢¤É¤¦Áê¼ê¤Ë¥Üー¥ë¤ò±¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£
ÀçÂæ¤µ¤ó¤âÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£Å¨¤Ê¤¬¤éÀ¨¤¯¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤â³Ø¤Ö¤Ù¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê»³·Á¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡Ë
¼Â¤Ï¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëºÝ¤Î¹ñÆâ¸¦½¤¤¬»³·Á¤Ç¤·¤¿¡££±½µ´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Î¥«¥éー¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï½¼Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¹¶·âÅª¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥Áー¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡ÇÔ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Áê¼ê¥³ー¥ÈÆâ¤Ç¤¤¤«¤Ë¥Üー¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»³·Á¤µ¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Üー¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥×¥ì¥¹¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ー¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¢£¹âÎæÊþ¼ù¼ç¾
Á°ÀáÉé¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËËè»î¹ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Þ¤¿¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£
¥È¥Ã¥×²¼¤Î¤È¤³¤Ë¥Üー¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤È´í¸±¤Ê¥Üー¥ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÄÙ¤·¤Ë¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¢£¹ÓÌîÂóÇÏÁª¼ê
½Ð¾ìÄä»ßÌÀ¤±¤Î»î¹ç¡¢¥Áー¥à¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤¿Ê¬¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥Ó¥Ó¤é¤º¤Ë¼¡¤âÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤ÀÂà¾ì¤Ê¤É¤Ç¥²ー¥à¤¬²õ¤ì¤¿¤ê¥Áー¥à¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Á°Àá¤ÎÀçÂæÀï¤Î»î¹ç¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤È¤¤¤¤»þ´Ö¤Î¤É¤Á¤é¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¶·â¤òÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·è¤áÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Ã¤È¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¦¡£¸å¤í¤â¤¢¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÇí¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
»³·Á¤ÏÁ°È¾¤ÎÆÀÅÀ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÁ°È¾¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¶á¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¾å¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¤Þ¤À£Ê£±¾º³Ê¤ÏÁÀ¤¨¤ë¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¡£1»î¹ç1»î¹çÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤³¤«¤éÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¡£¼«¿®¤â¤Ã¤Æ¶¯µ¤¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¡£ÄÉ¤ï¤ì¤ë¤è¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÊý¤¬¾õ¶·Åª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£
¼ÆÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢
¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£
¢£µÜß·Íµ¼ùÁª¼ê
Á°Àá¤ÎÇÔÀï¤Ï²¼¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤É¤¦¼¡¤ËÀ¸¤«¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î°Õ¼±¤¬½ÅÍ×¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¼éÈ÷¤Ç¤â¹¶·â¤Ç¤âÁ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬Âç»ö¡£Á°Àá¤Ï¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¡£¥´ー¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Á°Àá¤Î¼éÈ÷¤Ï¾¯¤·¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢Áê¼ê¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¥²ー¥à¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤È½ÅÍ×¤Ê»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¹¶·â¤Ï¤É¤ì¤À¤±¥Ñ¥¹¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥´ー¥ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£
Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥´ー¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Üー¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥´ー¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÆÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥²ー¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«·ë²Ì¤ÇÊÖ¤·¤¿¤¤¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼è¤ëÃæ¤Ç´ÆÆÄ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Æ±´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤»¤º¡¢°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡£
º£µ¨°Ê¹ß¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆÃÊÌ´ü´Ö¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÏJ£±¤Ë¾å¤¬¤ì¤º¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âº£Ç¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈJ£±¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï1»î¹ç1»î¹ç¾¡¤Ä¤³¤È¡£
¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤À¤±¡£
¢£ÃæÂ¼¶ÍÌíÁª¼ê
»³·Á¤Ï¼«¿Ø¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¥Áー¥à¡£Á°²óÂÐÀï¤«¤é´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ë¥Áー¥à¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤ºµÕ¤ËËÍ¤é¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë»î¹ç¤Ë¤¹¤ì¤ÐÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£Á°Àá¤Ï¤½¤³¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÀçÂæÀï¤ÏÆÃ¤ËÁ°È¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´Á³¥Üー¥ë¤ò°®¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤¯½³¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤ò²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥Üー¥ë¤ò°®¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¼«¤º¤È¸º¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤Î½ê¤ÇÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤òºî¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¤«¤éÍè¤ëÁê¼ê¤ò¤¤¤«¤Ë³°¤·¤Æ¹Ô¤±¤ë¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£Çò°æÍÛÅÍÁª¼ê
ÀçÂæÀï¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦Éé¤±Êý¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£½µ°ì½µ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
»³·Á¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÍè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀçÂæ¤°¤é¤¤Æñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÀçÂæÀï¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥Ûー¥à¤Ç£²Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤³¤½¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð´é¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£