小斉平優和らトップに3人 石川遼は首位と3差11位に浮上
＜バンテリン東海クラシック 2日目◇3日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞国内男子ツアーは第2ラウンドが終了した。
【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ
8月「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント」で初優勝を挙げた小斉平優和、ツアー未勝利の下家秀琉と吉田 泰基がトータル8アンダーで首位に並んだ。1打差4位タイには黒木紀至、イ・サンヒ（韓国）、岡田晃平、ソン・ヨンハン（韓国）、今平周吾が続いた。初日を1オーバー・75位発進とした石川遼は、7バーディ・1ボギーの「65」をマーク。首位と3打差の11位タイまで浮上した。米国男子ツアーを主戦場にする星野陸也も11位。杉浦悠太、レフティ・細野勇策らも同順位につけている。賞金ランキング首位につける生源寺龍憲はトータル3アンダー・27位だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンテリン東海クラシック リーダーボード
ウッドは2本にシャフトは『ハザーダス』 大西魁斗の“アメリカン”なセッティング
16番パー3で悪夢 大会記録を2打塗り替える「11」の大叩き
日本女子オープン 初日の結果
渋野日向子は？ 米女子ツアーのリーダーボード
【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ
8月「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント」で初優勝を挙げた小斉平優和、ツアー未勝利の下家秀琉と吉田 泰基がトータル8アンダーで首位に並んだ。1打差4位タイには黒木紀至、イ・サンヒ（韓国）、岡田晃平、ソン・ヨンハン（韓国）、今平周吾が続いた。初日を1オーバー・75位発進とした石川遼は、7バーディ・1ボギーの「65」をマーク。首位と3打差の11位タイまで浮上した。米国男子ツアーを主戦場にする星野陸也も11位。杉浦悠太、レフティ・細野勇策らも同順位につけている。賞金ランキング首位につける生源寺龍憲はトータル3アンダー・27位だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンテリン東海クラシック リーダーボード
ウッドは2本にシャフトは『ハザーダス』 大西魁斗の“アメリカン”なセッティング
16番パー3で悪夢 大会記録を2打塗り替える「11」の大叩き
日本女子オープン 初日の結果
渋野日向子は？ 米女子ツアーのリーダーボード