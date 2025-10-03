木村拓哉、蜷川実花氏が渾身の撮影 4つの壮大な美術セットで“強さと意志”を表現
歌手で俳優の木村拓哉が、24日に発売される写真家・映画監督の蜷川実花氏が編集長を務める『Mgirl』（MATOI PUBLISHING）最新号N°37（2025-26AW）号の表紙に登場する。
蜷川氏との撮影はたびたびあるが、ロングファッションストーリーは初。12ページにわたる写真集タイプの雑誌出演も希少となっている。蜷川氏がこの撮影のために構想した映画の世界のような異なる4つの壮大な美術セットを設け、木村の独特の強さと意志が伝わる渾身のシューティングとなった。映像作品とは異なる木村の一面を覗くことができる。
【写真】蜷川実花が撮影！美背中を披露した沢尻エリカ
また、映画『ヘルタースケルター』以来の盟友ともいえる沢尻エリカ、アップカミングな「Mgirl」注目枠として、しなこが初登場。ほかにも『Blue Box Cafe by Natsuko Shoji』で総監修を務めた庄司夏子シェフとの対談や蜷川氏の最新の展覧会の詳細など最新情報も掲載されている。
蜷川氏との撮影はたびたびあるが、ロングファッションストーリーは初。12ページにわたる写真集タイプの雑誌出演も希少となっている。蜷川氏がこの撮影のために構想した映画の世界のような異なる4つの壮大な美術セットを設け、木村の独特の強さと意志が伝わる渾身のシューティングとなった。映像作品とは異なる木村の一面を覗くことができる。
【写真】蜷川実花が撮影！美背中を披露した沢尻エリカ
また、映画『ヘルタースケルター』以来の盟友ともいえる沢尻エリカ、アップカミングな「Mgirl」注目枠として、しなこが初登場。ほかにも『Blue Box Cafe by Natsuko Shoji』で総監修を務めた庄司夏子シェフとの対談や蜷川氏の最新の展覧会の詳細など最新情報も掲載されている。