3拠点生活の田中律子、“山の家”での充実した生活明かす「自分で収穫して、採れたてのお野菜を食す」「畑も楽しませてもらってます」
タレント・俳優の田中律子（54）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。“山の家”での充実した生活明かした。
【写真】「自分で収穫して、採れたてのお野菜を食す」畑で収穫する田中律子
現在、東京の自宅、沖縄の「海の家」、緑豊かな「山の家」の3拠点生活を送っている田中。山の家は、曽祖父から相続した山の土地に建てたもので、昨年5月に完成したばかりだ。
「おじちゃんおばちゃんのおかげさまで、畑も楽しませてもらってます」と、山の家では毎朝野菜などを収穫し、採れたての野菜を楽しんだ。野菜は「みずみずしくて、味が濃くて、本当に美味しい」という。
投稿では、笑顔で収穫をする姿や「晴れの合間におじちゃん達はお米の脱穀」と脱穀作業の様子など、自然豊かな光景の数々を写真で紹介している。
コメント欄には「大地の恵みですね」「素晴らしい」「美味しそう」「とっても素敵」「食べてみたい」「幸せですね」などの声が寄せられている。
【写真】「自分で収穫して、採れたてのお野菜を食す」畑で収穫する田中律子
現在、東京の自宅、沖縄の「海の家」、緑豊かな「山の家」の3拠点生活を送っている田中。山の家は、曽祖父から相続した山の土地に建てたもので、昨年5月に完成したばかりだ。
「おじちゃんおばちゃんのおかげさまで、畑も楽しませてもらってます」と、山の家では毎朝野菜などを収穫し、採れたての野菜を楽しんだ。野菜は「みずみずしくて、味が濃くて、本当に美味しい」という。
投稿では、笑顔で収穫をする姿や「晴れの合間におじちゃん達はお米の脱穀」と脱穀作業の様子など、自然豊かな光景の数々を写真で紹介している。
コメント欄には「大地の恵みですね」「素晴らしい」「美味しそう」「とっても素敵」「食べてみたい」「幸せですね」などの声が寄せられている。