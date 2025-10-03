俳優の城桧吏（１９）と畑芽育（２３）が３日、都内で、ＮＨＫ ＢＳのダブル主演ドラマ「終活シェアハウス」（１９日スタート。日曜、後１０・００）の取材会に、共演の竹下景子（７２）と出席した。元気なおばさまたちが暮らすシェアハウスが舞台で、城はシェアハウスの雑用係・翔太、畑はその恋人・美果を演じる。

主演の二人は初共演。城は「最初話しかけて下さった時に『城くんと仲良くなろうと思って、調べてきました』と言われて、うれしくて。今ではボケたりツッコんだりする仲」と笑顔で語ると、畑も「まずは城くんの情報をインターネットで検索して、何が好きなのか質問攻めしていった。１０代だけど、しっかりされていて尊敬している」と共演した印象を語った。

竹下は「かわいいでしょう？子供以上孫未満の世代だけど、何をしていてもかわいいなと思う」と若き座長二人を溺愛している様子。優しい眼差しを向けながら、「オフの時間もずっと雰囲気をキープしていて、かわいらしい。現場のフレッシュな雰囲気は、二人が醸してくれている。感謝しております」と語った。

今作は竹下のほか、室井滋、戸田恵子とベテラン勢がそろう。城は「世代を超えてつながる化学反応がある。毎日が刺激的で、素敵な作品に参加できてうれしい」と出演を喜び、畑も「皆さんがチャーミングで刺激的な毎日。先輩方の知恵、学ぶことがたくさんあります」と尊敬のまなざしを送っていた。