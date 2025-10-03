¥á¥ì¥ó¥²¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡Ö°û¤á¤ë¥Ñ¥ó¥±ー¥ÀìÌçÅ¹¡×¡¡¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ä¥Þ¥í¥ó¥¯¥êー¥à¤Ê¤É14¼ïÎà¡¡¹áÀî¡Ú¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡Û
SOCAL TERRACE¡¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¥±ー¥
¡¡²¬»³¤È¹áÀî¤ÎÃíÌÜ¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡£º£²ó¤Ï¡¢¿©Íß¤Î½©¡¢¤´ÈÓ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤¿¸å¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¹áÀî¤«¤é¡¢·Ú¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¡Ê1650±ß¡Ë¡£¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò»È¤Ã¤¿¾¯¤·±öµ¤¤Î¤¢¤ë¥½ー¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ýµµ»ÔÈÓ»³Ä®¤Î¡ÖSOCAL TERRACE¡×¤Ç¤¹¡£14¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°û¤á¤ë¥Ñ¥ó¥±ー¥ÀìÌçÅ¹¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃúÇ«¤ËË¢Î©¤Æ¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤È·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥¨¥¹¥×ー¥Þ¤Î¥¯¥êー¥à¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ¨Àá¸ÂÄê¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ñ¥ó¥±ー¥¡×¡Ê1380±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥í¥ó¥¯¥êー¥à¡¢3ÃÊ½Å¤Í¤Î´Ö¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥Þ¥í¥ó¥¯¥êー¥à¤È½©¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ì»®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖTRICK OR PANCAKE ¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¡Ê1650±ß¡Ë¡£°¦¤é¤·¤¤¡¢¤¤¤ä¡¢¤¤ã¤ï¤¦¤£¥ª¥Ð¥±¤È¥¯¥â¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤¿¤º¤é¤º¤ë¤¾¡×¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ï¡¢10·îËö¤Þ¤ÇÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£°û¤á¤ë¥Ñ¥ó¥±ー¥¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê2025Ç¯10·î3ÆüÊüÁ÷¡ÖNews Park KSB¡×¤è¤ê¡Ë