Ê¸²½ÊüÁ÷¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊËè½µ¶âÍËÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö²Â»Ò¡¦½ã»Ò¤Î¤ªÅ·µ¤µ¤¾ÝÅ¾·ë¡×¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î°ËÆ£²Â»Òµ¼Ô¡¦ÎëÌÚ½ã»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢ËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌòÎ©¤Ä¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÁ´Ê¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£
ÎëÌÚ½ã»Ò
Àè·î11Æü¡¢·»Äï¥Ç¥å¥ª¡¢¥Ó¥êー¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î¤ª·»¤µ¤ó¿û¸¶¹§¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£81ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï2001Ç¯½Õ¤«¤é¡Ö¿û¸¶¹§¤Î¥³¥±¥³¥Ã¥³ー¡×¤È¤¤¤¦ÁáÄ«5»þ¤«¤é¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µ9·î24Æü¤Î¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤Ç½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤Î°ìÉô¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ïー¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
»ÍÈ¾À¤µªÁ°¤Î¤³¤È¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¢º¬¾®Í°±à¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¹§¤µ¤ó¤È»ä¤¬¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Êー¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤·¤Æ¡¢»Í¥ÄÃ«¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¥ê¥¹¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¢¤¤¤¯¤¼¤Î²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Êー»²²Ã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÅ·µ¤¤ò¸Þ¼·¸Þ¤ÇÉ½¤¹¡×¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤ÀîÌø¡©¤Ç¡¢¥³¥±¥³¥Ã¥³ー¤Î¸å¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿åÃ«²ÃÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢
¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÀîÌø¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¤²¼¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤¿û¸¶¹§¤µ¤ó¤È
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¹§¤µ¤ó¤Î¤ªÉãÍÍ¤ÎÂ´¼÷¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¡¢¤´Î¾¿Æ¤Î¤ªÂð¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤È¤¤Î°ìËç¡£¸å¤í¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹§¤µ¤ó¤Î¤ªÉãÍÍ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò³§¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¹§¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤â¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤â¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤Î·ëº§¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤â¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤ÎÎ±¼éÅÅ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Ä¹¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£¤È¤Ã¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡£»Ä¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤°¤ËÄ°¤Ä¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÄ°¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤â¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ä¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿§¡¹¤È¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤ª¤¤¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃÂê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡Ö¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ÎÊüÁ÷Ä°¤¤¤¿¤è¡£¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¿§¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¹§¤µ¤ó¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢µã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤é¡¢ÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¡¢¹§¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¶õ¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡ÎëÌÚ½ã»Ò