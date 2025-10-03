²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ï¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¡¡É´ÅÄ¾°¼ù»á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë°¼Á¤Ê°õ¾ÝÁàºî¡×¤ÈÈ¿ÏÀ
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·½°±¡µÄ°÷¤¬£³Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤·¡¢É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤ò°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤È¶¼Ç÷ºá¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹ðÁÊÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯£´·î£²£²Æü¤Ë½°±¡Âè£²µÄ°÷²ñ´Û¤Ç¤ÎÅçÅÄÍÎ°ì½°±¡µÄ°÷¤Î¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÏÂ¼»á¡¢É´ÅÄ»á¤é¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï²ÏÂ¼»á¤¬ÆÍÇ¡¡¢ÂåÉ½Áª¤Î³«ºÅ¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÉ´ÅÄ»á¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÄ°÷¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¸å¤âÉ´ÅÄ»á¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÏÂ¼»á¤Ï¡Ö¡Ø¤ªÁ°¡¢¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Í¤ó¡Ù¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃ¡¤¡¢°ÒÇ÷¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°®¤ê¤³¤Ö¤·¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢¥ª¥ì¤¬²¥¤Ã¤¿¤é»à¤Ì¤¾¡Ù¤È³Î¤«£²²ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡£²¤«·î¸å¤Ëà¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë»ö·ïá¤È¤·¤Æ¡¢½µ´©»ï¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÏÂ¼»á¤Ï¡ÖÅÔµÄÁª¤ä»²±¡Áª¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÉÊú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢É´ÅÄ»á¤«¤é²¿¤Î¼Õºá¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê£±£¹Æü¤ÎÉ´ÅÄ»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ë¼Õ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¡£±Ñ¸ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ø¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¤Ç¤¹¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Î¤è¤¦¤Ë°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤ë¡£·èÃÇ¤Ë¾¯¡¹¡¢»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤ò·è°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡²ÏÂ¼»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ëÍî¹çÍÎ»Ê»á¤¬£²Æü¤ËÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ë¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·º»ö¹ðÁÊ¤ÏÁ°Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É´ÅÄ»á¤Ï£Ø¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë°¼Á¤Ê°õ¾ÝÁàºî¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·º»ö¹ðÁÊ¤ÏÎ©·ï¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤º¼õÍý¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¡¢¼õÍý¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²ÏÂ¼¤Î´°Á´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÃÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É´ÅÄ»áÂ¦¤Ï²ÏÂ¼»á¤ËÊÝ¼éÅÞ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î²òÇ¤¤òÄÌ¹ð¤·¡¢ÃÝ¾åÍµ»Ò½°±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¬ÎöÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÏÂ¼»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥ª¥ì¤¬Î¥ÅÞ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Î¥ÅÞ¤¹¤Ù¤¤ÏÉ´ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÍËÜ¤µ¤ó¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥ª¥ì¤À¤±Î¥ÅÞ¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢£±£µÆü¤Ë¤âÎ×»þ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤¤È¤³¤í¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·º»ö¹ðÁÊ¤Þ¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É´ÅÄ»á¤È¤Ï´°Á´·èÊÌ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
