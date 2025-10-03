泉口の成長は今季巨人の大きな収穫

阿部慎之助監督率いる巨人が2025年のレギュラーシーズンを3位で終えた。

10月1日、中日との最終戦（東京ドーム）を快勝。これで70勝69敗4分となり、なんとか貯金「1」とした。11日から2位・DeNAとのクライマックスシリーズ（CS）・第1ステージ（横浜）に臨む。

9月30日の中日戦で田中将大が待望の日米通算200勝を挙げた。彼にとっては今季最終登板だった。

来年に持ち越しになるかと見ていた。足踏みし「4度目の正直」で大記録を達成した。よく頑張った。まずは「おめでとう」と祝福したい。

「リチャードの真価が問われるのは来季」と柴田氏

2年目の泉口友汰が打率3割を確定させた。巨人の3割打者は2019年の坂本勇人以来、2年目に限れば11年の長野久義以来、14年ぶりだ。

開幕1軍ではなかった。門脇誠の不振を受けて起用されるようになり、レギュラーの座を勝ち取った。よく振れている。なにかをつかんだのだと思う。2年目だと考えればたいしたものだ。

中山礼都もそうだが、なんといってもこの泉口の成長が今季の巨人の大きな収穫になったと思う。

三浦監督、辞任理由は“表向き”では

さあ、DeNAとの決戦だが、三浦大輔監督の辞任には驚いた。

昨年日本一になり、今年は2位、しかも2年連続日本一になれる可能性を残している。今季で5年目だが2年目以降は4年連続でAクラスだ。実績十分だ。

リーグ優勝を逃した責任を取ってのことだというが、これはウソっぽく聞こえる。口実ではないか。フロント上層部との折り合いが悪いとか、チーム内でなにかあるのか。そこは分からないが、辞めるのはあり得ない。われわれには踏み込めない事情があるのか。

ヤクルトの高津臣吾監督なら単純に分かる。2年連続の優勝はあったけど、ここ3年は連続してBクラスだ。

腑に落ちない辞任劇だ。

現在のDeNAは打線も巨人より上

第1ステージの先発は山崎伊織、戸郷翔征、3戦までいったらどうやら横川凱のようだ。1日、山崎は調整登板で2回を無難にまとめていた。戸郷は相変わらずストライクとボールがハッキリしていた。このままだとちょっと心配だ。

今季のDeNA戦は15勝9敗1分と勝ち越している。でも、9月14、15日、ハマスタでの2連戦は完全に力負けの2連敗、これで2位が絶望的になった。

26、27日もやはりハマスタで1勝1敗だった。終盤に故障者が相次ぐ中、奮起して3年ぶりの2位になった。ハマスタの熱気がナインを後押しするはずだ。

アンソニー・ケイ、東克樹、アンドレ・ジャクソンら先発陣が良いし、中継ぎ陣も充実している。

終盤では牧秀悟、宮崎敏郎をケガで欠いて、タイラー・オースティンも万全ではなかった。ここにきてダヤン・ビシエドも左脚の故障で出場は微妙だ。

だが、現在は打線だって巨人より上だと思う。1番・蝦名達夫、2番・桑原将志のコンビがうまく機能しているし、筒香嘉智も馬力を上げてきた。

相手チームがイヤがる坂本を使うべき

対して、巨人打線は砂川リチャードを外した打線を考えるべきだと思う。三塁に坂本、一塁には岡本和真を起用する。

右脇腹痛で戦列を離れていた吉川尚輝が第1ステージに間に合う可能性が出てきた。この吉川を入れると……、

1番・吉川、2番・トレイ・キャベッジ、3番・泉口、4番・岡本、5番・丸佳浩、6番・坂本、7番・岸田行倫、8番・中山（6番と7番は入れ替え可）

阿部監督はリチャードをスタメン起用し続け、最後は5番を任せた。シーズンは終わった。もう育成の時期ではない。短期決戦の3試合だ。リチャードは代打だ。相手チームだって坂本の方がイヤなはずだ。

そりゃリチャードはパワーがあるから時には一発がある。出続けているから時にはポーンとヒットが出る。でもチャンスでボール球を振る。肝心な場面でどんな打撃をする必要があるか、分かっていない。

リチャードが5番にいると岡本は歩かせてもいいとなる。第一、数字はウソをつかない。打率2割1分1厘だ。

リチャードが真価を問われるのは来年のシーズンだ。

第1ステージを突破しても阪神戦は

第1ステージを2勝1敗で突破しても中1日置いて15日から阪神とのファイナルステージだ。

阪神戦の先発はどうなるか。チーム事情は苦しいと思う。フォスター・グリフィン、赤星優志、森田駿哉、さらには西舘勇陽らの出番が回ってくる可能性がある。もちろん、経験豊富な田中将にも甲子園の先発マウンドを託されるだろう。

まずは第1ステージ突破、やってくれると信じている。

（成績などは2日現在）

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

