JO1河野純喜「めちゃくちゃ来ている」韓国で“初めての驚き”…言葉を失い、店員と握手を交わすほど
JO1・河野純喜が、お笑い芸人・山里亮太（南海キャンディーズ）、やす子とともに、あす4日放送のカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする!?』（毎週土曜 前8：30）で、韓国を旅する。
【写真多数】JO1河野純喜らの韓国旅 「あぁうまっ」言葉を失うほどの進化系サムギョプサルなど
人気企画「やす子の週末福袋」は、MCの山里亮太を巻き込み、コーナー史上初となる海外ロケで韓国に上陸。最新コスメやグルメを探し歩き、案内役の河野が“神アテンド”を披露する。
河野は「韓国と言えば任せてくださいよ。めちゃくちゃ来ているんで」と頼もしく一行を引っ張る。レッスンやMV撮影などで頻繁に訪れるという言葉通り、セレクトショップでは流暢（りゅうちょう）な韓国語で店員に質問したり、予定になかった店に自ら撮影交渉したりと大活躍。
河野が行きつけの店だという「ヌンドンミナリ」は、韓国で美肌野菜として親しまれているヘルシー食材“セリ”とおいしいお肉が食べられる。ユッケビビンバを頬張ったやす子が「うまっ！マシソヨー！（韓国語で「おいしい」）」と満面の笑みを見せる。
さらに、「ウォルファシクタン（月火食堂）」では、黄色い塊に包まれた進化系サムギョプサル（豚バラの焼肉）が登場。ミツバチが作った天然のロウ・蜜蝋（みつろう）の中で熟成された豚肉のおいしさに3人は言葉を失うほど。
やす子は目が見開き「うんまっ、うんまっ」とだけ発し、河野も「あぁうまっ」、山里も「うんま」と、ただただ感嘆。あまりの感動に店員と握手を交わす。ロケ後のインタビューで、韓国通の河野でさえ「今までたくさん韓国でサムギョプサルを食べてきたんですけど、初めての驚きがありました」と語るほど、特別な食体験となった。
視聴者プレゼントの福袋作りでは、韓国のトレンド発信地として今一番ホットな街・聖水（ソンス）へ。行列ができるほど人気の雑貨セレクトショップ「イグホーム」には、カラフルで個性的なアイテムがならび、やす子は「かわいい！」を連発。世界的なデザイン賞を受賞したキャラクター雑貨など、持っているだけで気分が上がるアイテムを福袋に加えていく。
大注目のコスメブランド「デイジーク」では、「捨て色がない」とSNSでバズったアイシャドウパレットや、思わず「パケ買い（パッケージにひかれて購入）」してしまう貝殻モチーフの新作コスメをチェック。さらに、今回の福袋をよりスペシャルにするため、日本ではまだ手に入らない韓国限定アイテムも特別にセレクト。最新のシートマスクや人気のお菓子も追加し、豪華なスペシャル福袋が完成する。
買い物を終えた一行だったが、合計金額が予算をオーバー。超過分をゲットすべくクイズに挑戦するため、ソウルの人気エステサロン「ウィービューティ（WEBEAUTY）明洞店」を訪れる。そして、山里が話題の最新エステを体験する流れに。施術が始まると、そこに河野も加わり、まさかの展開。「お前何やってんだよ、何やってんだよ純喜！」という山里の悲鳴が響き渡る。
【写真多数】JO1河野純喜らの韓国旅 「あぁうまっ」言葉を失うほどの進化系サムギョプサルなど
人気企画「やす子の週末福袋」は、MCの山里亮太を巻き込み、コーナー史上初となる海外ロケで韓国に上陸。最新コスメやグルメを探し歩き、案内役の河野が“神アテンド”を披露する。
河野は「韓国と言えば任せてくださいよ。めちゃくちゃ来ているんで」と頼もしく一行を引っ張る。レッスンやMV撮影などで頻繁に訪れるという言葉通り、セレクトショップでは流暢（りゅうちょう）な韓国語で店員に質問したり、予定になかった店に自ら撮影交渉したりと大活躍。
さらに、「ウォルファシクタン（月火食堂）」では、黄色い塊に包まれた進化系サムギョプサル（豚バラの焼肉）が登場。ミツバチが作った天然のロウ・蜜蝋（みつろう）の中で熟成された豚肉のおいしさに3人は言葉を失うほど。
やす子は目が見開き「うんまっ、うんまっ」とだけ発し、河野も「あぁうまっ」、山里も「うんま」と、ただただ感嘆。あまりの感動に店員と握手を交わす。ロケ後のインタビューで、韓国通の河野でさえ「今までたくさん韓国でサムギョプサルを食べてきたんですけど、初めての驚きがありました」と語るほど、特別な食体験となった。
視聴者プレゼントの福袋作りでは、韓国のトレンド発信地として今一番ホットな街・聖水（ソンス）へ。行列ができるほど人気の雑貨セレクトショップ「イグホーム」には、カラフルで個性的なアイテムがならび、やす子は「かわいい！」を連発。世界的なデザイン賞を受賞したキャラクター雑貨など、持っているだけで気分が上がるアイテムを福袋に加えていく。
大注目のコスメブランド「デイジーク」では、「捨て色がない」とSNSでバズったアイシャドウパレットや、思わず「パケ買い（パッケージにひかれて購入）」してしまう貝殻モチーフの新作コスメをチェック。さらに、今回の福袋をよりスペシャルにするため、日本ではまだ手に入らない韓国限定アイテムも特別にセレクト。最新のシートマスクや人気のお菓子も追加し、豪華なスペシャル福袋が完成する。
買い物を終えた一行だったが、合計金額が予算をオーバー。超過分をゲットすべくクイズに挑戦するため、ソウルの人気エステサロン「ウィービューティ（WEBEAUTY）明洞店」を訪れる。そして、山里が話題の最新エステを体験する流れに。施術が始まると、そこに河野も加わり、まさかの展開。「お前何やってんだよ、何やってんだよ純喜！」という山里の悲鳴が響き渡る。