TTFC『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』ビジュアル解禁 『仮面ライダーキバ』キバーラ登場 ナレーションは沢城みゆき
TTFCオリジナルシリーズ「ガールズリミックス」第3弾『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』の最新30秒予告映像＆ポスタービジュアルが解禁となった。
【画像】『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』に夏木花（演：椛島光） 3作連続で出演
仮面ライダーマジェード ムーンケルベロス、仮面ライダーハクビ、そして“ファンガイアの力に目覚めた？野村静香”、さらにその静香のところへ飛来するキバット族のモンスターのキバーラの姿が。新たなキャストとして、夏木花（演：椛島光／『仮面ライダーリバイス』）、黒野すみれ（演：小宮有紗）が、前作『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』から引き続き登場する新情報も公開された。
また、この予告のナーレションはキバーラの声も務める沢城みゆきが担当。実は、前作『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』の予告も担当していた。今回、キバーラの登場とともに正式に解禁となる。
この30秒予告で一部を聴くことができる本作品の主題歌は、『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』の主題歌であった「Go As ONE」のスペシャルバージョン「Go As ONE Helloween Ver.」。「九堂りんね with ガールズリミックス（松本麗世、山本ひかる、アンジェラ芽衣、椛島光）」が歌唱する。
また、りんね、沙羅、そして静香の3ショットも解禁。りんねの腰には「アルケミスドライバー」が、沙羅の左手には「デザイアドライバー」が、そして静香の右手には「キバーラ」が見える。夏木花はシリーズ3作品連続での出演になる。
配信日はハロウィン直前の週末となる26日に決定した。
■あらすじ
野村静香に届いた「ハロウィンパーティー」の招待状は、捨てても捨てても彼女の下へと戻ってくる。怪しんだ静香は鳴海亜樹子に相談。亜樹子はガールズリミックスに新加入の九堂りんねと三日月ナユタを引き連れて、ハロウィンパーティーに潜入する！そのパーティーの主催者はまさかの…!?
