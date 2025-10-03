◆男子プロゴルフツアー バンテリン東海クラシック 第２日（３日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）

第２ラウンドが行われ、６６で回った吉田泰基（東広野ＧＣ）、前日に続き６７をそろえた下家秀琉（エレコム）、６８の小斉平優和（フリー）が通算８アンダーの首位に並んで週末を迎える。

６６の黒木紀至（ＵＭＫテレビ宮崎）、６７の今平周吾（ロピア）、６８の岡田晃平（フリー）ら５人が７アンダーの４位につけた。

７５位で出た石川遼（カシオ）が前半の９ホールで大会記録に並ぶ２９をマーク。７バーディー、１ボギーでこの日のベストスコアとなる６５で回り、５アンダーの１１位に急浮上した。トップとは３打差。

ホストプロの星野陸也（興和）は７０で回り５アンダー１１位、桂川有人（国際スポーツ振興協会）は６８で４アンダー２３位、蝉川泰果（アース製薬）は３アンダー２７位、前週初優勝の勝俣陵（ロピア）は１アンダー４４位で決勝ラウンドに進出した。

昨年覇者の幡地隆寛（フリー）と、１５歳でプロ２戦目の加藤金次郎（フリー）は１オーバー６９位で予選落ちした。