ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ö¤«¤ì¤³¤ì40Ç¯¡Ä¡×À¤³¦Åª¥·¥§¥Õ°Ï¤ó¤À¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¥·¥§¥Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤Ï¡ÖNOBU¤µ¤ó¤¬ÍèÆü¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö3Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ØNOBU¡¡TOKYO¡Ù¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¡ÎÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤ÈÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ë50Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡ØNOBU¡Ù¡£À¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëNOBU¤µ¤ó¡£¸µµ¤¤À¤Ê¡Á¡×¤È¡¢À¤³¦Åª¥·¥§¥Õ¤ÎNOBU¤³¤È¾¾µ×¿®¹¬»á¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤ÇÆüËÜÂç³ØÍý»öÄ¹¤ÎÎÓ¿¿Íý»Ò»á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»þ¤ËNOBU¤µ¤ó¤Î¡ØMATSUHISA¡Ù¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤¤¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤«¤ì¤³¤ì40Ç¯¡ÄÀ¤³¦¤Î¡ØNOBU¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¤âÄÌ¤¦ ¡ØNOBU¡Ù¡£¤Ê¤Î¤ËÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í¥¤·¤¯¤Æµ¤¤µ¤¯¤Ê NOBU¤µ¤ó¡£¤ªÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥í¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼À¶¿å¥ß¥Á¥³¤µ¤óÎÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡¢À¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³ÊÊÌ¤Ê¤ªÎÁÍý¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤ªÃý¤ê¡ª¡ª¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¤ª¿©»ö²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£