2025年のAmazon「プライム感謝祭」は10月7日から10日までの4日間！先行セールは10月4日スタート【注目商品15選】
Amazonのプライム会員向けの大型セール「プライム感謝祭」。2025年は10月7日(火)から10日(金)までの4日間開催する。プライム感謝祭のポイントやセールで安くなる商品、先行セールの期間など、プライム感謝祭がはじまる前に知りたい情報をまとめて紹介したい。
■「プライム感謝祭」はどんなセール？期間はいつから？
Amazonの「プライム感謝祭」は、Amazonプライム会員限定のセール。日本では2023年に初開催され、今年で3度目となるセールイベントだ。
Amazonのセールでは他にも、毎年7月頃に開催する「Amazonプライムデー」や、11月頃の「Amazon ブラックフライデー」があり、プライム感謝祭は二つのセールの間に挟まるビッグセールと覚えておきたい。
プライム感謝祭は、大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーなどの商品カテゴリーから、100万点以上を特別価格で販売するのがセールの特徴。セールを利用できるのは、Amazonプライムに加入している会員のみとなるが、Amazonプライム会員の特典を30日間試せる無料体験期間中も参加可能だ(※月額プラン：600円、年額プラン：5900円)。さらに、セール開催期間中はポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」や「プライムスタンプラリー」も実施する。
2025年の開催期間は2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分までの72時間。昨年は2日間の開催だったので、倍の期間となる。
■プライム感謝祭の「先行セール」はいつから？今年は10月4日から
今年のプライム感謝祭では、開催前の「プライム感謝祭先行セール」を昨年に引き続き開催する。スタートは本開催3日前となる、10月4日(土)0時からだ。また、先行セール期間も後述するポイントアップキャンペーンの対象となる。
先行セール対象商品は、7日からのプライム感謝祭セールでも継続してセール価格で販売予定。先行セール期間中に在庫切れになる場合があるので、お目当ての商品が先行セールで取り扱われる場合は早めにチェックしておきたい。
■プライム感謝祭は何が安くなる？注目商品は？
プライム感謝祭の対象商品の全貌やセール価格はセール期間がはじまってからのお楽しみとなるが、Amazonのプライム感謝祭ページ上でセール対象カテゴリーや商品を一部を事前公開している。
公開されている商品のジャンルは、「Amazon デバイス」、「生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど」、「食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など」、「ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品など」、「洋服・シューズ・バッグなど」、「ゲーム・DVD・ソフトウェア」。本番前にぜひチェックしよう。
■【10月3日更新】編集部厳選→プライム感謝祭注目商品15選
Apple AirPods Maxワイヤレスオーバーイヤーヘッドフォン
リング スティックアップカム バッテリーモデル
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン
【Amazon限定】DJI アクションカメラ Osmo Action 5 Pro
JBL FLIP 7 / ポータブルスピーカー JBLFLIP7BLU
【WEB限定】タイガー魔法瓶(TIGER) 炊飯器 5.5合JPL-H10NK
タニタ(Tanita) 体重 体組成計 スマホ連動 ヘルスメーター BC-768 ホワイト
セガトイズ ディズニー&ピクサーキャラクターズ Dream Switch2
by Amazon シーチキンマイルド フレーク 70g ×12缶
[ニューバランス] スニーカー UL420M
[アディダス] リュック・バックパック パワー VI バックパック TC422
天馬(Tenma) リビングチェスト 幅75×奥行41×高さ85cm
ティファール ココット鍋 24cm グリーン E26746
【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ 電源コード式 タンク式高圧洗浄機 ASBT-751 サンドベージュ
【Amazon.co.jp限定】 パナソニック エネループ スタンダードモデル 単4形20本パック BK-4MCD/20SA
■プライム感謝祭がはじまる前にやっておきたいポイント
プライム感謝祭ではさまざまなキャンペーンが開催されて、フルに活用するのがベスト。けれど、はじめてで網羅は難しい…という人は下記のポイントだけでも押さえておきたい。
■Amazonプライム会員に登録
繰り返しとなるが、プライム感謝祭の参加条件はAmazonプライムに加入していること。加入自体はいつでも可能だが、セール商品は早い者勝ち。わずかな差でほしい商品を買い逃がした……ということがないように、セールを楽しみたい人は先行セール開始前にAmazonプライム会員になっておこう。加入はAmazonプライムのページから。
■セールになった商品の通知を受け取る
(1)「Amazonショッピングアプリ」のダウンロード
iOS/Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」を使えば、チェックしたセール商品の通知が受け取れる。まずはスマホやタブレットでアプリをダウンロードし、プライム会員のアカウントでサインインしよう。なお、通知を受け取る場合はアプリとOS側の通知設定をオンにすることを忘れずに。
(2)「ほしいものリスト」にお目当ての商品を追加
セールの通知を受け取れるのは、アカウントに紐づいた「ほしいものリスト」に登録した商品。はじめての人はアプリや公式サイト上から「ほしいものリスト(もしくは「あなたのリスト」)」を選択し、新規リストを作成。セールになったら買いたい商品を商品ページの「リストに追加」を押して登録しよう。なお、通知が届かない場合や、通知が届いた時には既に売り切れという場合もあるので、ぜひとも欲しい商品はリストに登録した上で自分でセール開始のタイミングに合わせてチェックするのがおすすめだ。
■プライム感謝祭のポイントアップキャンペーンにエントリー
プライム感謝祭では、対象期間中(10月4日(土)0時から10月10日(金)23時59分)に合計1万円(税込)以上の注文(※Amazonギフトカード、予約商品などを除く)で、購入金額に応じて期間限定ポイントを最大1万ポイントまで還元するポイントキャンペーンを実施する。割引クーポンの併用は可能だが、その場合は割引後の金額を対象としてポイントが付与される。キャンペーンは事前のエントリーが必要。セール前の現在もAmazonのサイト上でワンクリックで受付しているので、セールで購入するかはさておいて、ひとまずエントリーしておくといいだろう。
さらに、ポイントアップキャンペーンの期間中に合計1万円(税込)以上ポイントアップキャンペーン対象買い物すると、自動エントリーで参加する抽選会も実施。1等は10万ポイント(当選人数1名)、2等1万ポイント(当選人数10名)、3等100ポイント(当選人数45万5000名)なので楽しみがプラスだ。
■プライム感謝祭のプライムスタンプラリーにエントリー
9月16日14時から10月10日(金)23時59分までの期間中、条件を満たすともらえるスタンプを集める「プライムスタンプラリー」も実施中。こちらもAmazon公式サイトのスタンプラリーページの「参加するボタン」をクリックして事前エントリーが必要だ。
スタンプを5つ集めると、500ポイントまたは5万ポイントの期間限定ポイントが25人に1人抽選でもらえる。またスタンプが1つ〜4つの場合も集めたスタンプの数に応じてポイントが当たるチャンスがある。なお、大抽選に応募するには、キャンペーン対象期間中に最低1つの注文において2000円分以上のプライム配送特典対象商品を購入する必要があるので注意。
スタンプ獲得の条件は「ポイントアップキャンペーンにエントリーする」「プライム対象商品を購入する」「Prime Readingを読む」「Amazon Music Primeを聴く」「Prime Videoを観る」の5つ。前述のポイントアップキャンペーンにエントリーするだけで1つ獲得になるので、合わせて応募するのがおすすめだ。
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
