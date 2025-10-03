

10月11日からSNSの炎上をテーマにした体験型イベント「炎上展」が行われる。一部で物議を醸している本展について、“炎上ウォッチャー”を自称する筆者が解説する（画像：metamorworks / PIXTA）

SNSの炎上をテーマにした体験型イベント「炎上展」が行われると発表され、一部で物議を醸している。告知に「アイスケースに寝そべる女性」のイラストを使ったことから、「女性を軽視しているのでは」といった批判が出たことをきっかけに、問題視する声が出つつある。

なかには“ネタ”にされた過去の炎上当事者からも、不快感を示す声が。筆者はネットメディア編集者として、これまであらゆる炎上案件を見てきた。いまでは「炎上ウォッチャー」を名乗って、コラムを執筆している者として、「炎上展にモヤモヤする理由」を考察した。

『バズりたい。けど、燃えたくない。』

「炎上展」とは2025年10月11日から、東京・池袋のイベント施設で行われる企画だ。公式リリースを読むと、「『バズりたい。けど、燃えたくない。』――そんなSNS世代が誰しも抱く感情をテーマに、炎上をモチーフにした様々な展示に触れ、ときに寝そべったり、乗り込んだり、つんつんしたりもしながら、実際に体験できる」という。

つまり”炎上の当事者を味わえる”といった内容なのだが、実はすでに、このイベント自体が”炎上”しつつある。発表に際して公開されたキービジュアルが、「女性を軽視しているのでは」といったバッシングの対象となったのだ。

キービジュアルにはコンビニ店内のアイスケースの上に、女性が横たわっているようなイラストが、全面にあしらわれている。あくまで”元ネタ”が何であるかは明示されていないものの、過去の炎上事案と絡めて、「本来は男性が炎上した事案を女性に置き換えて描いた。性別をすり替えている」と批判が出た。



炎上展のキービジュアル。アイスケースの上に、女性が横たわっているようなイラストが描かれている（画像：「炎上展」公式サイトより引用）

問題視する人々が念頭に置いていると思われるのが、2013年に大手コンビニチェーンのフランチャイズ店で起きた迷惑行為だ。男性従業員がアイスケース内に入り、寝そべっている写真をSNSに投稿。一連のいわゆる「バイトテロ」の象徴的な事案と認識されている。

女性を絡めた広告表現は炎上につながりやすい

コンプライアンス意識の高まりを背景に、女性を絡めた広告表現は、このところ炎上につながりやすい。たとえ意図しておらず、また批判を行うのが一部のユーザーに限られていても、「そう受け取られてしまう」と、途端に大きく燃え上がる。

”モチーフ”も同様だ。あくまで「概念としてのアイスケース寝そべり」を描いたと主張しようにも、先に紹介したような「インパクトのある代表的事案」があれば、そちらを連想してしまうのは至極当然だろう。

「考えすぎ」と断じるのは簡単だが、あらゆる意見を表出できるのが、SNSの良さでもある。そこで重要なのが、「これから出てきそうな批判」を先回りして、回避していく能力だ。まさに”炎上予防”として、この能力は欠かせないと感じるが、キービジュアルの件を見ていると疑問が浮かんでしまう。



展示はすべてフィクションだという（画像：「炎上展」公式サイトより引用）

「反省して社会貢献をしているのに…」

とはいえ、「アイスケースの女性」は批判の一端にすぎない。他にもイベントに懐疑的な意見は、SNSやネットニュースのコメント欄で散見される。

まずは「模倣による迷惑行為が起きかねない」といった懸念だ。追体験することで、やらかすことの快感を覚えてしまい、抑止よりもむしろ迷惑行為を助長する可能性がある。

また、掘り起こすことによる弊害もある。9月30日に配信されたネット番組『ABEMA Prime』では、イベントプロデューサーの日村灯氏と、かつて”おでんツンツン男”として炎上した豊嶋悠輔氏が出演した。

豊嶋氏は2016年、コンビニ店内のおでんケースに並ぶ商品を、指でつつく動画を投稿。威力業務妨害などの疑いで逮捕されたが、のちに不起訴となり、現在は当時の経験を振り返る講演を行っているという。

炎上展のリリースには「つんつんしたりもしながら」といった、豊嶋氏を想起させるフレーズも書かれている。しかし『ABEMA Prime』で豊嶋氏は、イベント運営サイドからの連絡が一切なかったと批判。「反省して社会貢献をしているのに、赤の他人に勝手に名前を書かれるのは腹が立つ」といった苦言を呈した。

“映え”としてのエンタメ消費を危惧している

ここまで見てきたように、炎上展をめぐっては、あらゆる論点から「火種」がくすぶっている。しかし筆者がそれ以上に懸念しているのが、「“映え”としてのエンタメ消費」が秘める危険性だ。

『ABEMA Prime』で日村氏は、社会的意義について強調していたが、そこまで観客へ伝わらないままに、単なる“お遊び”として終わってしまう可能性は否定できない。

炎上事案には「いけないことをしている」という罪悪感が、快楽に変わってしまった結果、起きてしまったものも少なくない。もしリスクを負わずに、強烈な快感だけを享受してしまったならば、そこから全く教訓が得られない可能性はないか。

また、炎上でもっとも大切なのは「事後対応」だ。あくまでアイスケースに寝そべる行為は入口でしかなく、“その後”についても、しっかり再現されていないのであれば、単なる「入場体験」でしかない。

多くの炎上事案では、きっかけは自業自得だったとしても、長きにわたってデジタルタトゥーに苦しめられる。私刑が行きすぎているという指摘もあるが、それなりの社会的制裁は避けられない。そこまで含めて、初めて「炎上」は成り立つのだ。

私刑に加えて、当然ながら法の裁きもある。ただ、もし会場で「この行為は迷惑防止条例や食品衛生法違反です」などと説明しても、強烈なビジュアルの前では、かすんでしまうだろう。より心に深く残る注意喚起を行う必要があり、それはかなりの至難の業であろう。

他人の炎上を“飯のタネ”にする上での筆者の矜持

そして、最後に避けては通れないのが「他人の炎上を飯のタネにしている」といった批判だ。これは「炎上ウォッチャー」を自称して、日銭を稼いでいる筆者にも関わる話であり、だからこそ丁寧に考えなくてはならない。

私は日頃、炎上事案を取り上げるにあたって意識していることがある。「点ではなく、線や面として捉えること」と「実名で論評すること」、そして「単なる事例紹介ではなく、自分の知見を掛けあわせること」。

まず「点」については、まさに先に書いた“炎上は事後対応が重要だ”との観点だ。そして、「匿名社会における行きすぎた私刑」を論じる以上は、私も正々堂々と顔や名前をさらすべきだと考えている。

実名で活動することにより、過去の経歴とリンクでき、「知見の正当性」も担保できる。私のコラムがそれなりに価値あるものだと評価していただけているのは、「大手ネットメディアで編集幹部を経験した人物だ」という裏付けがあるからだ。

加えて、あらゆる事案を客観的に見てきたからこそ、各事案の類似点にも気づける。迷惑行為に至るまでの過程（たとえば、仲間内での「武勇伝」的な意味合いを持っていなかったかなど）も考えると、意外と近い要素を持っていることも珍しくない。

イベントの運営主体は身元を明かしていない

数あるモデルケースを横串に刺して考えるうえでは、やはり長年のネットメディア編集の経験が生きているだろう。炎上から教訓を見つけ出し、人々にわかりやすく伝えることは、とても難しい。多くは単に「こんな事案がありました」と紹介するところで終わってしまう。

自分語りはこの辺にして、「炎上展」に話を戻すと、筆者が意識しているこれらの要素が、イベントからは現状よく見えていないように感じる。最大のポイントが、イベントの運営主体が、匿名ベースであることだ。

主催者の炎上展製作委員会は「日本を中心に各エンタメ業界の最前線で活躍するプロフェッショナルたちが集結し、本イベントのために結成された制作チーム」としているが、具体的な肩書や人物名は出てこない。またプロデューサーの「日村灯」氏は架空の人物であり、『ABEMA Prime』には、声を変えて、キャラクター画像で出演していた。

多くの炎上では、匿名のSNSユーザーが、火の粉が飛んでこない安全圏から「まきをくべる」ことで、より火力を増す。「社会的制裁が大きすぎる」と指摘される背景には、こうした要素もあるのだが、それと似たような構図にならないかと感じてしまうのだ。

たとえ「エンタメのプロ」だとしても、その人々が「炎上対応のプロ」とは限らない。そのあたりの違和感が、いざイベントが始まれば拭われることを願っている。

（城戸 譲 ： ネットメディア研究家・コラムニスト・炎上ウォッチャー）