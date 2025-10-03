¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¥³ー¥È¤ËÉüµ¢¡ÄÊ¡²¬¤Î°æ¼ê¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×
¡¡10·î2Æü¡¢¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡ÙB2¥êー¥°Àï¤Ç¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤È¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¤¬ÂÐÀï¡£8·î¤ËÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿Ê¡²¬¤Î°æ¼êÂó¼Â¤¬¥³ー¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß25ºÐ¤Î°æ¼ê¤Ï¡¢174¥»¥ó¥Á72¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£Ê¡²¬Âè°ì¹â¹»¤«¤éÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¡¢¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£²Æ¤ËÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î29Æü¤Ë°æ¼ê¤«¤é¥Áー¥à¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Ë¤è¤êÂÎÆâ¤Ë°À¼ðáç¡Ê¤¬¤ó¡Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¿ÇÃÇÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó²ÈÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤¿¤¬¡¢8·î6Æü¤Ë¤ÏÌµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤¬½ªÎ»¤·¡¢¶¥µ»Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥·ー¥º¥ó³«ËëÀï¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Î»Ä¤ê1Ê¬8ÉÃ¤Ë¥³ー¥È¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÆÀÅÀ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÉü³è¡É¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£
¡¡°æ¼ê¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¡Ö¥Áー¥à¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿³«ËëÀï¾¡Íø¡ªËÍ¼«¿È¤â¤ä¤Ã¤È¥³ー¥È¤ËÌá¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Áー¥à¥áー¥È¡¢¤½¤ì¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢ÌÀÆü¤âÉ¬¤º¾¡¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªº£¤Î¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡ª¡×¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¤ÈÊ¡²¬¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëB2¥êー¥°ÀïÂè1ÀáGAME2¤Ï¡¢3Æü19»þ5Ê¬¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
