シールド付きで首まわりの日焼け対策が完璧！【ザノースフェイス】のサンシールドハットがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
取り外せるシールドで首元まで守る。日差しに負けない【ザノースフェイス】のサンシールドハットがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ザノースフェイスの帽子は、春の残雪期から秋まで、日差しの強いシーズンに幅広く活用できるサンシールドハット。クラシックなアウトドアスタイルに、遮熱性・UVケア・環境配慮を融合させた機能的な一品。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
本体には、コットンライクな風合いを持ちながら軽量でコンパクトな素材を採用。頭頂部には遮熱効果の高い素材を内蔵し、直射日光による熱の蓄積を軽減する。UVケア機能も備え、強い日差しの下でも安心して着用できる。
首まわりを守るシールド部はスナップボタンで簡単に着脱可能。両サイドにはバイザー留め用のスナップボタンを配置し、あご紐も取り外し式。後部のアジャスターコードにより、頭まわりのフィット感を自在に調整できる。
環境への配慮として、素材にはリサイクルナイロンを使用したグリーンマテリアル製品として仕上げられている。
アウトドアでも街中でも、季節をまたいで活躍する、ザノースフェイスの機能派ハット。
