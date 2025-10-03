こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、アイリスオーヤマの「リンサークリーナー」や、「GoPro HERO11 BLACK」など、人気のアイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

自動散水＆強力吸引で汚れを吸い取る、アイリスオーヤマの「リンサークリーナー」が20％ポイントバックとお買い得！

IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「リンサークリーナー RNSP-P500」は、水の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機。レバーを握ると自動で散水するので、水と汚れを一緒に吸い込み汚れを取り除きます。

40℃までの温水に対応しており、しょうゆやコーヒー、ジュースなど落ちにくい汚れも温水で浮かせて取り除くことが可能。水で洗浄するので、赤ちゃんやペットのいる家庭でも安心して使え、タンクはもちろんハンドツールも取り外して丸洗いできるので衛生的です。

コンパクトで2.5kgと軽量デザインなので、持ち運びもラクラク。ソファやカーペット、カーシートなど、さまざまな場所の掃除に使用できる本商品が20％ポイントバックとお買い得です。

写真解像度が最大27MPに向上した、「GoPro HERO11 Black」セット商品がクーポン利用で18,000円オフ！

撮影したビデオをシネマティックなワイド映像やSNS投稿用の縦長映像へと自由に変換できる、「GoPro HERO11 Black」と、限定非売品の充電ポート付きサイドドア、GoPro認定SDカードのセット商品がクーポン利用で18,000円オフとお得に購入できるチャンスです。

新型イメージセンサーにより、写真解像度が最大27MPに向上し、5.3K60ビデオの動きも非常に滑らか。GoPro Quikアプリを使用して、ビデオからお気に入りのショットを最大24.7MPで切り出すこともできます。

HindSight (ハインドサイト) は、録画開始前の映像を最長30秒間記録。シャッターボタンを押すタイミングが遅れても、決定的瞬間を逃さないのも嬉しいポイントです。

独自の自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ」を採用した、デロンギの全自動コーヒーマシンが20％ポイント還元中！

De’Longhi（デロンギ）の「エレッタ エクスプロア ECAM45055G」は、本格的なエスプレッソ抽出をベースとし、ブラックメニューやミルクメニュー、給湯機能を使ったお茶などを自宅で簡単に楽しめる全自動コーヒーマシンです。

独自の自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ」を採用し、ボタンを押すだけでクリーミーな泡のカプチーノやアイスラテを作ることが可能。

3.5インチのTFTカラー液晶パネルは、メニューアイコンをスクロール・タッチするだけでお好きなメニューを簡単に探せます。また、「マイメニュー登録」機能で自分好みのメニューを設定できるのも◎な本商品が20％ポイント還元とお買い得です。

急冷モードを搭載し、冷蔵だけでなく冷凍利用もできるアイリスオーヤマのポータブル冷蔵庫が20％ポイントバック！

急速モードを搭載し、約14分で5℃、約25分でマイナス5℃まで冷やすことができる、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「ポータブル冷蔵庫 40L（IPD-4B-W）」が20％ポイントバック中です。

500mlのペットボトルが約28本も入る40Lの大容量で、大人数でのキャンプやレジャーでも活躍。 ハンドルとキャスター搭載で持ち運びがラクラクできます。

ポータブル電源に加えて普通車・大型車の電圧に対応しているので、自宅や屋外でも使用可能。スマホなどを充電できるUSBポート付きなのも嬉しいポイントです。

忙しい朝の強い味方！ サロニアのドライヤーとヘアアイロンのセット商品はプレゼントにもオススメです

忙しい朝でもサッと髪を整えられる、SALONIA（サロニア）のスターターセットが20％ポイント還元中です。

本商品は、2.3ｍ³／minの大風量でドライ時間を最大30％削減してくれる「スピーディー イオン ドライヤー」と、マルチに使える24mmの「ヘアアイロン」がセットになったもの。

ドライヤーはマイナスイオン機能搭載で髪へのダメージのケアもしてくれ、ヘアアイロンは約30秒で使用可能になるスピード仕様なので、忙しい朝にぴったり。プレゼントとしても喜ばれれること間違いなしのアイテムです。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

サプリメント

