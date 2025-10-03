安川電が２６年２月期通期業績予想を上方修正、想定レート１ドル＝１４５円で据え置き 安川電が２６年２月期通期業績予想を上方修正、想定レート１ドル＝１４５円で据え置き

安川電機<6506.T>が３日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算の発表にあわせて、２６年２月期の通期業績予想を上方修正した。売上高予想をこれまでの５１５０億円から５２５０億円（前期比２．４％減）、営業利益予想を４３０億円から４８０億円（同４．３％減）、最終利益予想を３３０億円から３７０億円（同３５．１％減）に引き上げた。８月中間期の業績と足もとの需要環境を踏まえた。想定為替レートは１ドル＝１４５円、１ユーロ＝１６０円、１人民元＝２０円で変更しない。６～８月期の受注額は１３４０億円で前年同期比６％増。前四半期比では５％増となった。



８月中間期は売上高が２６０１億９５００万円（前年同期比０．５％減）、営業利益が２３３億３４００万円（同１．８％増）、最終利益が１８２億４７００万円（同２．２％増）だった。新規受注を確実に売り上げにつなげたほか、モーションコントロールセグメントにおける付加価値改善や間接費の抑制が増益に寄与した。



出所：MINKABU PRESS