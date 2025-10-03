10月1日、小泉孝太郎とムロツヨシがMCを務めるバラエティ番組『小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅』（フジテレビ系）が放送された。バラエティ番組での露出を増やす孝太郎だが、弟の騒動で思わぬとばっちりを受けているようで──。

孝太郎は、農林水産大臣の小泉進次郎氏を弟に持つ。進次郎氏は自民党総裁選に立候補し、4日の投開票日を前に大きな注目を集めているが、テレビ局では気になる動きが見られるようだ。

「10月2日の『デイリー新潮』で、総裁選で進次郎氏が話題になるタイミングで、各テレビ局が兄の孝太郎さんにオファーしようと争奪戦になっていると伝えられました。

すでに孝太郎さんは『オー！ マイゴッド！私だけの神様、教えます』（日本テレビ系）と『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』（テレビ朝日系）などのレギュラー番組を抱えていますが、今後さらに仕事が増えるか気になるところです」（スポーツ紙記者）

冒頭のムロツヨシとの番組は、9月24日と10月1日の2週連続で放送された。孝太郎は10月12日からスタートする日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）への出演も決まっており、仕事が途切れない。ただ、Xでは、

《小泉進次郎のせいで、小泉孝太郎も苦手になった》

《小泉進次郎のせいで小泉孝太郎まで嫌いになりそう》

《最近小泉進次郎も小泉孝太郎もちょっと飽きた感》

といった声があがっている。弟の騒動が、孝太郎に飛び火しつつあるようだ。

「進次郎氏陣営の広報班長だった牧島かれん元デジタル相の事務所が、ニコニコ動画で小泉氏を称賛するコメントを書き込むよう支援者らに指示していたと、9月24日の『文春オンライン』で伝えられたのです。さらに30日には、同じく『文春オンライン』が、進次郎氏の地元・神奈川県で高市早苗氏派の党員826人が勝手に離党させられていた、と報じたのです。

進次郎氏と孝太郎さんが兄弟であることは広く知られていますし、2023年7月には、進次郎氏がInstagramで “兄弟ツーショット” を投稿し、大きな反響を呼びました。それだけに、最近テレビに出ずっぱりの孝太郎さんを見て、弟の騒動を想起する人もいたのかもしれません。

もちろん、孝太郎さんにはまったく落ち度はなく、完全なとばっちりを受けたと言えます」（芸能記者）

孝太郎は2002年に俳優デビューし、多くのドラマに出演してきた。バラエティ番組への出演が増えているのには、理由があるようだ。

「孝太郎さんは9月24日の『小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅』で、『前からバラエティのお話はいただいてたんだけど、バラエティのお話があるんだったら、それはそれで優先して、ドラマや映画より先にいただいたお話を埋めていこうと思って』と、出演方針を変えたことを明かしました。

以前に比べて、前向きにバラエティのオファーを検討するようになったということでしょう。そんな矢先、進次郎氏の騒動が浮上したため、孝太郎さんにとっては災難だったといえそうです」（同）

俳優、MCに加えて、“総理大臣の兄” という肩書きが加わるのか──。